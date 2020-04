Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva del St Thomas Hospital di Londra durato più di una settimana il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso. Adesso per lui arriva il momento del recupero dal contagio del Covid-19, che rimanderà inevitabilmente il suo ritorno al lavoro.







Nelle scorse ore aveva già scritto un post sul suo profilo del noto social network Twitter, nel quale ha dichiarato di sentirsi in debito con il sistema sanitario nazionale e come adesso il suo popolo si prepari a superare una nuova sfida. Parole comprensibili se si pensa al fatto che le sue condizioni sembravano così compromesse tanto da far pensare che il suo cuore potesse finire da un momento all’altro di battere.





Una prova di ciò furono la febbre e la tosse che lo hanno portato dalla quarantena in solitaria nella sua casa a Downing Street al ricovero in ospedale nelle ore serali di domenica scorsa. Da quel momento un’ossigeno-terapia e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva per un’eventuale intubazione con il supporto di un respiratore artificiale.

Le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto per la sua salute quando ha iniziato a stare seduto sul letto e a camminare all’interno della sua stanza.

