Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 238.720. E nonostante il numero dei nuovi positivi al tampone sia in continua diminuzione, con soli +218 casi nelle ultime ventiquattro ore, l’epidemia risulta stazionaria e, in sostanza, in discesa. Le stime continuano ad abbassarsi, e quelle di oggi, 22 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 183.426 (+533); i deceduti di Covid-19, 34.657 (+23); gli ammalati attuali di Coronavirus, 20.637 (–335); e 127 quelli in terapia intensiva (–21).











Perché i computi relativi continuino a scendere è importante evitare qualsiasi episodio che potrebbe far risalire la curva epidemiologica del Covid-19. Rispettare le norme di contenimento è più semplice del ritornare in lockdown, non credete?

