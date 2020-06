Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 238.275 (+262, cifra scesa di moltissime unità rispetto agli altri giorni). Si mantiene stabile quello dei deceduti di Covid-19, con soli +43 casi nelle ultime ventiquattro ore; che, quindi, portano il totale a 34.610. Le altre stime di oggi, 20 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono, invece, che: i guariti/dimessi, sono 182.453 (+546); gli ammalati attuali di Coronavirus, 21.212 (–331); i ricoverati con sintomi, 2.632 (–235); quelli in terapia intensiva, 152 (–9); e i soggetti in isolamento fiduciario, 18.750.











Seppur rassicuranti le somme su citate, sarebbe idoneo continuare a rispettare le norme di sicurezza ed evitare che la tanto temuta seconda ondata di contagi si verifichi come gli scienziati pensano accadrà. Scettici? Può anche andar bene, ma responsabili, ancor meglio.

