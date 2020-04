1 minuto (tempo di lettura)

Ancora una volta, nessun nuovo contagio. Infatti, il computo generale ammonta a 105.847 persone attualmente ammalate di Coronavirus (–680); globalmente, invece, 195.351. Nello specifico, però, come riportato da ilmeteo.it, le stime di oggi, 25 aprile 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi sono 63.120 (+2.622); i decessi, 26.384 (+415); i ricoverati con sintomi, 21.533 (–535, dato costantemente in discesa da giorni); quelli in terapia intensiva, 2.102 (–71, numero ancora fin troppo contenuto in base alle misure di contenimento in atto); e 82.212 i soggetti in isolamento fiduciario.







Sono 4 le date in cui è prevista la riapertura graduale di varie attività esercenti. Di seguito, ecco le date e chi potrà riaprire i battenti (fonte ilmeteo.it):





27 aprile

Settore Automotive

Settore della Moda

Componentistica

Silvicoltura

4 maggio

Il settore Manifatturiero

Lotto e Superenalotto

Commercio all’ingrosso

Cantieristica e Costruzioni

Tessile

Allentamento dei divieti di spostamento (ci si potrà spostare fuori dal proprio comune di residenza; sport da farsi all’aperto sempre tenendo la distanza di sicurezza di, almeno, due metri)

11 maggio

Commercio all’ingrosso

Parrucchieri e Centri estetici (rapporto 1:1)

18 maggio

Bar e ristoranti con i seguenti obblighi: un metro di distanza dal bancone; due metri fra un tavolo e un altro; mascherine guanti per i camerieri

Altro allentamento delle misure restrittive inerente allo spostamento da una regione all’altra

In breve, dovremo attendere svariati giorni prima di poter ritornare (sempre e solo gradualmente) alla vita di tutti i giorni, rifrequentando, di nuovo, gli stessi posti di prima. E se la pazienza sarà la virtù dei forti, l’Italia ritornerà, quanto prima rispetto alle previsioni, ad abbracciarsi più forte di prima.

