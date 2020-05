Coronavirus: diminuiscono i contagi, nuovo studio dice che si può essere immuni anche senza esser mai entrati in contatto con il virus

Meno di un minuto (tempo di lettura)

Aumenta ancora la cifra inerente a chi, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, ha contratto il virus Sars-Cov-2. Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, il numero in questione ammonta a 227.363 casi positivi al tampone; nello specifico, le stime di oggi, 20 maggio 2020, ci riferiscono che: gli ammalati attuali di Covid-19, sono 62.752 (–2.377, somma in calo ormai da settimane); i pazienti guariti/dimessi, 132.282 (+2.881); i decessi, 32.330 (+161); i ricoverati con sintomi, 9.624 (–67); 676 quelli in terapia intensiva (–40); e 52.452 i soggetti in isolamento fiduciario.











In California, presso la Jolla Institute for Immunology, un gruppo di scienziati ha appurato che alcune persone potrebbero risultare immuni al Coronavirus, seppur mai entratevi in contatto. E perché ciò sia possibile, il sistema immunitario riconoscerebbe il virus – soprattutto la proteina Spike, responsabile dell’intrusione dell’agente patogeno nei polmoni – grazie al fatto che, in precedenza, erano, invece, stati colpiti dall’influenza stagionale, rendendo, quindi, i pazienti esenti dal virus.

I luminari ritengono che questo sia il passo più importante verso la realizzazione del vaccino, ma dobbiamo ancora attendere perché ciò accada, e prima che il vaccino sia disponibile è probabile che passeranno ancora diversi mesi. Pertanto, l’unica soluzione per fermare il Coronavirus è solo quella di rispettare le misure di contenimento evitando soprattutto gli assembramenti. Fase 2 non significa “liberi tutti”, e come tale, se non vogliamo ritornare alla tanto odiata Fase 1, meglio aspettare.

