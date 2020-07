1 minuto (tempo di lettura)

PALERMO – Oltre un metro di acqua in due ore, due morti e due bambini in ipotermia. Questo il bilancio della bomba d’acqua che si è abbattuta su Palermo nel pomeriggio di oggi. Una violenta precipitazione che ha colpito varie zone della Sicilia e che, ancora una volta, mette in difficoltà una delle città isolane, mietendo addirittura delle vittime.







Un’auto con a bordo genitori e figli è rimasta intrappolata nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna. Nonostante l’intervento dei soccorsi, la marea d’acqua è stata letale per gli adulti. I più piccoli, di cui uno di 9 mesi, sono stati trasportati in ospedale in ipotermia.

Situazione difficile in tutto il capoluogo siciliano, dove le persone sono rimaste bloccate da fiumi di acqua, fango e rifiuti. C’è chi è stato costretto a nuotare dove era solito passeggiare, pur di salvarsi. Sono molti, infatti, gli automobilisti che hanno preferito lasciare la macchina in balia della corrente, bloccate e impossibili da spostare. I soccorsi hanno preso il necessario dagli ospedali per riscaldare le persone aiutate in strada, intervenendo quanto più velocemente possibile.





Non sono mancate le lamentele per la mancata segnalazione di allerta. Ed è scontro politico tra Matteo Salvini, esponente della Lega, e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Quest’ultimo sarebbe stato accusato dall’ex vice Premier di “pensare più ai migranti che ai cittadini”, con un tweet sul suo profilo personale. Queste le parole pubblicate sul profilo Twitter: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua“.

Fonte foto: Profilo Facebook Carmelo Musumeci

