Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 240.578; con un incremento, nelle ultime ventiquattro ore, di +142 casi. Risale anche il numero dei deceduti di Covid-19, con un +23 che porta il totale, momentaneo, a 34.767. In generale, invece, le stime di oggi, 30 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 190.348 (+1.052); gli ammalati attuali di Coronavirus, 15.563 (–933); i ricoverati con sintomi, 1.090 (–30); quelli in terapia intensiva, 93 (–3); e 14.380 i soggetti in isolamento fiduciario.











Continua il saliscendi che non lascia molto ben sperare, segno che qualcosa, forse, non stia andando per il verso giusto; e se al momento, col clima estivo, è possibile contenere eventuali nuovi focolai in crescita in Italia, con l’arrivo dell’autunno, la situazione potrebbe andare completamente fuori controllo. troppo complicato rispettare le norme di contenimento, nonché, rispettarsi a vicenda? A voi l’ardua sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.