Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 215.858 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Ciò nonostante, anche le stime di oggi, 07 maggio 2020, ci riferiscono che non ci sono più nuovi contagi, ma solo guariti e meno ammalati. E nello specifico, infatti (come riportato da ilmeteo.it), vediamo che: i guariti/dimessi sono 96.276 (+3.031 all’attuale); i decessi, 29.958 (+274); i soggetti ancora affetti dal Covid-19, 89.624 (–1.904); i ricoverati con sintomi, 15.174 (–595); quelli in terapia intensiva, 1.311 (–22); e 73.139 i singoli in isolamento fiduciario.











Si presume che il virus sparirà con il caldo e l’afa, poiché affezioni simili non vanno molto d’accordo con temperature particolarmente alte come quelle attese quest’estate. E vi sono buone probabilità che potrebbe anche non tornare mai più grazie al fatto che, all’inizio dell’autunno, potrebbero già, la maggior parte degli italiani, averlo contratto sviluppando, quindi, gli anticorpi. Ovviamente, siffatte informazioni hanno sempre un margine di errore, e come tale, l’unico modo, al momento, per debellare il Coronavirus è limitare il più possibile gli spostamenti e i contatti interpersonali.

