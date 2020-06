Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2 sono 237.290. Non scende, ancora, il numero dei nuovi contagi (+301, e nelle ultime ventiquattro ore), al contrario di quello dei deceduti di Covid-19: soli +26 casi, cifra che porta il totale a 34.371. Nello specifico, invece (come riportato da Il Corriere della Sera), le stime di oggi, 15 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 177.010 (+640); gli ammalati attuali di Coronavirus, 25.909 (–365); i ricoverati con sintomi, 3.489 (–105); 207 quelli in terapia intensiva (–2); e 22.213 i soggetti in isolamento fiduciario.











Risulta stazionaria la curva epidemiologica italiana, con la raccomandazione, sempre più perentoria da parte dei medici, di non lasciarsi andare a un’euforia che potremmo pagare cara attraverso una riacutizzazione dell’epidemia. Ce la faremo a fare così?

