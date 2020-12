2 minuti (tempo di lettura)

Si è tenuto poco fa a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Tre le italiane coinvolte, di cui la Juventus risulta l’unica testa di serie, con Lazio e Atalanta che hanno centrato la qualificazione agli ottavi da seconde in classifica. Tra le prime classificate, figurano anche le inglesi Liverpool, Chelsea e Manchester City, i campioni in carica del Bayern Monaco, il Real Madrid, il PSG e il Borussia Dortmund, mentre a completare il quadro delle seconde sono Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Barcellona, Lipsia e il Siviglia detentore dell’Europa League.

Tra queste ultime, la Juventus pesca il Porto, già affrontato agli ottavi di Champions nella stagione 2016-2017, sotto la guida di Massimiliano Allegri: doppia vittoria per i bianconeri, che si imposero per 2-0 in Portogallo all’andata (reti di Pjaca e Dani Alves) e completarono l’opera al ritorno con un successo per 1-0 tra le mura amiche grazie a un calcio di rigore di Dybala. I portoghesi, allenati dall’ex Parma, Inter e Lazio Sérgio Conceição, hanno fatto vedere buone cose in Champions League quest’anno, arrivando secondi nel gruppo C con 13 punti, soltanto tre in meno rispetto al Manchester City primo.

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

Decisamente più amaro l’esito dell’urna di Nyon per la Lazio, che dovrà vedersela coi campioni in carica, nonché favoriti per la vittoria finale anche quest’anno, del Bayern Monaco. Un’autentica corazzata quella tedesca, contro cui i biancocelesti non hanno alcun precedente in Champions League. Stessa sorte per l’Atalanta – qualificatasi agli ottavi per il secondo anno di fila – che trova sul proprio cammino il Real Madrid, la squadra che può vantare il maggior numero di Champions League in bacheca nella storia (13), ma che al contempo sta vivendo un inizio di stagione tutt’altro che in linea con i propri standard. Sfide complicate, a tratti proibitive, ma anche e soprattutto suggestive e ideali per accumulare ancor più esperienza internazionale per Lazio e Atalanta.

Tra gli altri duelli degni di nota, il Manchester City e il Liverpool affronteranno agli ottavi due squadre tedesche molto interessanti e ostiche, rispettivamente il Borussia Mönchengladbach, arrivato secondo nel cosiddetto girone di ferro con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Inter, e il Lipsia del giovane tecnico Nagelsmann, che ha tutto per impensierire anche le big d’Europa e lo scorso anno lo ha dimostrato, arrendendosi soltanto al cospetto del PSG in semifinale. I francesi sfideranno il Barcellona, già affrontato agli ottavi nel 2017, quando la clamorosa rimonta blaugrana al ritorno, il tennistico 6-1 per Messi e compagni al Camp Nou, vanificò il poker dell’andata (4-0 per i parigini al Parco dei Principi). Si ritrovano a distanza di anni anche Chelsea e Atlético Madrid, che si erano contese la Supercoppa europea nel 2012, l’approdo alla finale di Champions nel 2014 e il primo posto nel girone nel 2017-2018. Di seguito tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, che si terranno tra il 16 febbraio e il 17 marzo.

Ottavi di finale Champions League 2020-2021 (andata 16-17 e 23-24 febbraio, ritorno 9-10 e 16-17 marzo)

Atlético Madrid – Chelsea

Porto – JUVENTUS

Barcellona – Paris Saint-Germain

LAZIO – Bayern Monaco

Lipsia – Liverpool

Borussia Mönchengladbach – Manchester City

Siviglia – Borussia Dortmund

ATALANTA – Real Madrid

