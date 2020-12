4 minuti (tempo di lettura)

Tempo di sorteggi per le squadre italiane impegnate in Europa League. Dopo la fine della fase a gironi – che ha premiato il nostro calcio con tre primi posti -, Milan, Napoli e Roma hanno conosciuto le avversarie che incontreranno ai sedicesimi di finale della competizione. I rossoneri se la vedranno con la Stella Rossa, formazione serba. Ancora una spagnola, dopo la Real Sociedad, sul cammino dei partenopei: l’avversario degli azzurri, questa volta, sarà il Granada. L’insidioso Braga, club portoghese, invece, per i giallorossi. Essendo teste di serie ai sorteggi, le formazioni italiane giocheranno la prima partita fuori casa. Andata il 18 febbraio, ritorno il 25.

L’avversario del Milan

La Stella Rossa può contare su un’ottima tradizione europea: è l’unica squadra serba ad aver alzato al cielo la Coppa dei Campioni (attuale Champions League, edizione 1990/1991). A questa si aggiungono una Coppa Intercontinentale e due Mitropa Cup. Ad oggi, la Stella Rossa sta dominando il suo campionato: primo posto con 50 punti, a +9 sul Partizan secondo. È il club in cui è nato e cresciuto anche Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e oggi allenatore della formazione di Belgrado. Negli anni, il grande punto di forza dei serbi è stato il pubblico, vera e propria marcia in più. Un aspetto, quest’ultimo, che quest’anno sarà per forza di cose influenzato dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Stankovic utilizza un 4-2-3-1 “mourinhano” come modulo di base per la sua squadra. Velocità sugli esterni, compattezza e contropiede sono le principali armi con le quali si proverà a colpire il Milan. Tra tutti i giocatori in rosa l’attenzione non può che andare sull’estro e la fantasia di Aleksandar Katai, classe 1991, già autore di due reti quest’anno in Europa League. Il centrocampista serbo, nello specifico, ama giocare sulla fascia sinistra e rientrare in mezzo al campo. Dotato di ottima gamba e buona abilità nel servire i compagni d’attacco, potrebbe creare qualche grattacapo a Davide Calabria o Diogo Dalot, a seconda di chi giochi. Un fattore determinante, un titolare fisso per Stankovic. Tra le fila della Stella Rossa militano anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: Diego Falcinelli, spesso impiegato nel ruolo di prima punta, e Richmond Boakye, attaccante duttile che può ricoprire diversi ruoli.

Il punto debole della formazione biancorossa rischia di essere la difesa. I centrali, infatti, potrebbero soffrire la fisicità di Zlatan Ibrahimovic – pronto a riprendersi l’attacco del Milan dopo l’infortunio – e la velocità degli esterni. Occhi puntanti soprattutto su Rafael Leao e Jens Petter Hauge, bravi a puntare l’avversario e a saltarlo: una chiave di lettura delle doppia sfida che potrebbe rivelarsi decisiva. Fari puntati anche su Hakan Calhanoglu, che ha spesso tirato fuori il Diavolo dai momenti complicati della stagione: punizioni e tiri dalla distanza potrebbero rivelarsi fondamentali contro una difesa schierata. In linea di massima, il sorteggio ha sorriso al Milan, con una avversario rinforzatosi rispetto allo scorso anno ma inferiore da un punto di vista tecnico. E il bilancio tra le due squadre è a netto vantaggio dei rossoneri: 3 vittorie per il Milan, una sola per la Stella Rossa. E quando i meneghini – in Champions League – hanno incontrato i serbi, hanno sempre alzato il trofeo.

L’avversario del Napoli

Il Napoli, come detto, se la vedrà con gli spagnoli del Granada. Tra le tre italiane, ai partenopei è sicuramente andata “peggio”, nonostante l’avversario – soprattutto in questa fase – sia ampiamente alla portata. Gli uomini di mister Gennaro Gattuso, infatti, hanno dimostrato (e stanno dimostrando, anche in campionato) un ottimo spirito e grande intesa sul rettangolo verde: così come Milan e Roma, i partenopei sono da considerare come candidati alla vittoria della competizione. Ma l’Europa League è terreno insidioso e la concentrazione dovrà essere altissima già contro il Granada, squadra che riesce a ingarbugliare gli avversari e a ripartire velocemente in contropiede.

L’andamento in Liga degli spagnoli, al momento, è positivo: settimo posto ma con venti gol subiti dopo 13 giornate. Classifica alla mano, infatti, gli spagnoli sono una delle difesa più perforate del campionato (non in Europa, dove nella fase a gironi hanno incassato solo tre reti). Terreno che può diventare fertilissimo per la formazione napoletana, con il secondo miglior attacco della Serie A. Gli andalusi, infatti, potrebbero soffrire la velocità e l’intesa del tridente di Gattuso: Lorenzo Insigne e Hirving Lozano (o Matteo Politano) possono diventare un fattore con i loro tagli e gli uno contro uno in una difesa fisica e spesso troppo farraginosa. Come per la Stella Rossa, anche gli spagnoli prediligono il 4-2-3-1: il giocatore più talentuoso è Darwin Machis, ex conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi all’Udinese: agisce sulla fascia sinistra e la sua velocità potrebbe essere importante per guadagnare il fondo e mettere cross in area per il colombiano Luis Suarez, punto di riferimento dell’attacco.

Nel Granada gioca anche Maxime Gonalons, meteora della Roma, che potrebbe soffrire la fantasia di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Tra le due squadre non ci sono precedenti: sarà una sfida del tutto inedita.

L’avversario della Roma

Quarto posto in campionato e una delle difese meno battute. Si presenta così il Braga, avversario dei sedicesimi di Europa League della Roma di mister Paulo Fonseca (ex della partita per i suoi trascorsi sulla panchina portoghese). Un avversario di buon livello, ampiamente alla portata, che potrebbe mettere in difficoltà i giallorossi nella doppia sfida. Sono 14, infatti, i gol messi a segno nella fase a gironi della competizioni (il primato è del Bayer Leverkusen con 21 reti). Come per i giallorossi, anche il Braga predilige uno schieramento con il 3-4-2-1: doppio trequartista per esaltare la prima punta Paulinho, uno dei giocatori più rappresentativi.

Occhi puntati anche sull’ex Genoa Iuri Medeiros e Ricardo Horta, trequartisti dotati di buona tecnica, bravi nell’ultimo passaggio e con una discreta capacità di finalizzare le occasioni da rete create. Il Braga può andare in difficoltà con i calciatori dotati di buona individualità, punto di forza della Roma di Fonseca. Due nomi su tutti: Henrik Mkhitaryan e Pedro. I palloni toccati e smistati dai due calciatori durante i 90 minuti sono tantissimi e, se sono in serata, il loro apporto potrebbe diventare devastante e deleterio per la retroguardia portoghese. Anche la spinta sulla fasce può diventare determinante (aspetto da non sottovalutare anche nel Braga, specie dalla parte del brasiliano Galeno).

Ma chi si candida a essere l’uomo decisivo nei 180 minuti è Edin Dzeko, visto poco fino a questo momento in Europa League (Fonseca gli ha preferito Borja Mayoral per una questione di turnover). La fisicità del bosniaco, l’abilità di venirsi a prendere il pallone sulla trequarti e la sua imprevedibilità possono diventare le armi in più della Roma contro un Braga che spesso ha sofferto queste situazioni.

