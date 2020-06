Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 239.706. Nelle ultime ventiquattro ore, si è rilevato un brusco rialzo del numero dei nuovi casi risultati positivi al tampone: +296, quindi, alle soglie nuovamente delle trecento unità. Stabili le altre valutazioni, con un leggero aumento solo in quella dei decessi: +34, cifra che porta il totale a 34.678 deceduti di Covid-19. In generale, invece, le stime di oggi, 25 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 186.725 (+614); gli ammalati attuali di Coronavirus, 18.303 (–352); i ricoverati con sintomi, 1.610 (–243); quelli in terapia intensiva, 103 (–4); e 16.938 i soggetti in isolamento fiduciario.











Si sono registrati nuovi focolai in tutta Italia, e nonostante gli addetti comunichino che la situazione è sotto controllo, si consiglia caldamente di stare attenti a qualsivoglia assembramento o accostamento il quale potrebbe comportare il contagio. Il Belpaese non è ancora fuori dall’emergenza Coronavirus, e seppur in ascesa, la sua parabola positiva, – che, si presume, dovrebbe condurci alla Fase 3 entro agosto 2020 –, lo sviluppo di nuovi focolai condurrebbe, bensì, verso la tanto pronosticata seconda ondata di contagi, con cifre che, stavolta, potrebbero risultare irreversibili. Evitate, quindi, adunanze ingiustificate!

