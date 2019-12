2 minuti (tempo di lettura)

Quando l’amore si vive a distanza, non conosce la noia. Spesso, però, i troppi aerei che separano, potrebbero complicare la vita.







E vissero lontani…e felici: è la quotidianità che consuma i rapporti?

Sarà tutta colpa delle vacanze: ci si innamora di qualcuno che non vive nel tuo stesso paese ed è subito…amore a distanza! Giovanni di Roma e Claudia di Monaco di Baviera, si sono conosciuti in Germania nel 2003, e da quel momento non si sono più lasciati. Laurea, stage, masters, telefonate, decolli e atterraggi, a volte… turbolenze. I due, oggi, hanno superato la grande prova e vivono insieme.

‘Se è vero amore, resisterà!; ‘se son rose fioriranno’ e chi più ha, più ne metta… Quante volte hanno provato a fugare i dubbi con questi cliché – magari sorti dopo la consueta telefonata serale – sul futuro del nostro rapporto? Troppe.

Pretendere di sapere dove risieda la verità rimane una aspettativa, ma si può almeno provare ad analizzare i pro e i contro di una condizione di vita ormai sempre più diffusa. I più pessimisti, verranno incoraggiati dalle più svariate testimonianze che permettono di raggiungere conclusioni tutt’altro che intuitive sull’argomento: le relazioni a distanza non sono affatto temporanee.

Ma per non lasciare il fascino del discorso a numeri e statistiche, basti riportare una delle esperienze rese note da Atlas Obscura, che per lo scorso San Valentino ha chiesto ai suoi lettori di raccontare le loro eventuali relazioni passate e presenti. Tra le più romantiche, una frequentazione portata avanti tra New York e l’Antartide. Iniziata sul sito di incontro OkCupid, lei, ricercatrice, vive al Polo Sud da Ottobre a Marzo, e i due devono il battesimo della loro intimità alle 36 domande che, secondo il New York Times, servono a fare innamorare gli sconosciuti. Lui rassicurandola, afferma: «un giorno saremo una coppia normale, con una casa nostra e un po’ di animali domestici». Il fidanzamento va avanti da 18 mesi, sicuramente non senza momenti di sconforto e sacrifici.





Si potrebbe dire allora, anche se forzando un pò la mano, che vedendosi poco, un rapporto ci guadagna? La risposta a questa domanda forse non esiste, ma certamente concentrarsi sugli aspetti positivi che la condizione comporta, aiuterebbe.

Pensiamo all’assenza di routine che fa sopravvivere le famose farfalle nello stomaco anche dopo anni; non ci sono pigiamoni che tengano perché, quando ci si incontra, bisogna essere perfetti; ci si raggiunge spesso e volentieri a metà strada e ciò che ne risulta sono week-end interessanti e soprattutto di vacanza. Insomma, gli aspetti positivi sono davvero tanti.

Ma poi, chi ti fa le coccole la sera? E con chi vai alla prima del tuo film preferito al cinema? Sicuramente, la distanza, non può durare per troppo tempo, potrebbe logorare. Dopo essersi realizzati come individui e professionisti sarebbe opportuno, quindi, provare quantomeno ad avvicinarsi. In un progetto forte da realizzare insieme, dunque, la lontananza mette in luce la necessità di avere questo spazio di identità e di rispetto per sé stessi, necessario per condividere la vita insieme.

Ma si potrebbe dire che a volte questa, diventi una condizione di comodo? Certo è, nessuno garantisce che vivendo nella stessa casa il tradimento possa essere evitato con ogni probabilità.

Comunque, la conoscenza più o meno profonda dell’altro non dovrebbe dipendere dalla quantità di tempo condiviso. Infatti, è proprio la qualità l’aspetto più curato di queste storie: quando lo/la vedi soltanto una volta al mese per un paio di giorni (se si è fortunati), litigarci non è tra le possibilità...forse.

Allora, quale sarà la meta per il prossimo fine settimana romantico?

Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.