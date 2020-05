1 minuto (tempo di lettura)

Decreto Rilancio approvato e spiegato dal premier Conte: regolarizzazione dei migranti con permessi di sei mesi, aiuti per il settore edilizio, il turismo e le imprese in generale. Non manca l’attenzione alle famiglie alle prese con la didattica a distanza.







Il Decreto Rilancio in numeri: “500 pagine da 250 articoli, in campo 55 miliardi di euro”

Conte apre così la conferenza stampa dedicata: «Ringrazio tutti gli staff tecnici che hanno lavorato incessantemente per mettere a punto questo testo, su cui l’ultima parola spetta al parlamento. La situazione del Paese è allarmante, una fotografia dolorosa che ci ha spinto a mettercela tutta e lavorare incessantemente a ogni ora». Poi rassicura sui ritardi nell’erogazione degli aiuti previsti: «Con questo Decreto velocizzeremo tutti i processi di accredito ed erogazione dei benefit fiscali. É un aiuto globale, per le famiglie e le imprese, che tocca tutti i settori e tutti gli aspetti economici e sociali». Il premier non è da solo a parlare delle misure destinate a sostegno dell’economia. Vi sono diversi ministri, tra cui la Bellanova che si commuove quando annuncia di aver aiutato gli invisibili a non esserlo più.





In seguito, inizia a elencare tutti i settori interessati da questi ingenti interventi economici: «Per professionisti e autonomi 600 euro immediati erogati da subito a chi ha già preso i bonus»; «Per le imprese, specie medie e piccole, c’è un aiuto concreto, anche a fondo perduto: il taglio delle tasse sarà pari a 4 miliardi». Il premier aggiunge: «Prorogato il bonus baby sitter che potrà essere usato anche per pagare centri estivi e verrà raddoppiato per chi ancora non ne ha beneficiato. Estesi anche i congedi parentali». Resi noti anche bonus destinati alle persone affette da disabilità: «Per loro svariati milioni per provvedere alle loro esigenze». In tutto saranno 25 i miliardi a disposizione dei lavoratori, mentre 15 quelli per le imprese. Nel Decreto c’è anche il Reddito di emergenza «per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione»

Ultimo citato ma non certamente per importanza il bonus vacanze pari a 500 euro per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro. Cancellata la prima rata Imu per gli alberghi e gli stabilimenti balneari «Svariate le iniziative per dire stop alla tassa di occupazione del suolo publico per le attività di bar e ristorazione». Conte poi conclude: «Indennità per chi lavora nel mondo dello spettacolo anche per i precedenti mesi, numerosi interventi sulla cultura e il mondo dell’arte».

Maria Giulia Vancheri

