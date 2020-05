1 minuto (tempo di lettura)

Sebbene il numero dei soggetti attualmente ammalati sia ancora in discesa (–2.809 nelle ultime 24 ore, 78.457 in totale), quello riguardante i decessi continua a scendere e a salire – seppur inferiore ai duecento casi. Infatti, fino a qualche giorno fa aveva raggiunto cifre al di sotto di 150, ma adesso siamo ritornati a sfiorare quasi 200 (+195 per l’esattezza, 31.106 fino ad oggi). Globalmente, la cifra di chi ha contratto il virus Sars-Cov-2 si attesta, al momento, a 222.104; nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 13 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 112.541 (+3502); i ricoverati con sintomi, 12.172 (–693); quelli in terapia intensiva, 893 (–59); e i singoli in isolamento fiduciario, 75.392.











Da ciò che si evince sopra, la strada intrapresa sembra abbastanza rassicurante, tanto da aver indotto alcuni ricercatori cinesi a fornire, per l’Italia, già una data per la fatidica Fase 3, quella del “liberi tutti”. Il 6 agosto 2020, questa la data comunicata dal gruppo di scienziati del Chinese Pla Hospital di Pechino, dovremmo, probabilmente, ritornare alla vita quotidiana senza mascherine, guanti e disinfettanti vari, con l’azzeramento anche delle stime su dette. Tuttavia, a smorzare gli entusiasmi giunge un’ulteriore notizia – dall’Istituto di Biologia patogena dell’Accademia cinese delle Scienze Mediche però – la quale dice che, comunque, il Coronavirus non sparirà mai completamente del tutto, ma impareremo a conviverci alla stregua di un malanno di stagione.

Insomma, non andrà come con la famigerata Sars del 2003, che in men che non si dica, fu sconfitta e messa alle corde: con il Covid-19 dovremo imparare a difenderci da lui come fosse una qualsiasi influenza, di cui, in fondo, non abbiam mai avuto così tanta paura. Il fatto, di per sé, che alcune persone siano del tutto asintomatiche, rende ancora più difficile riconoscere in tempo i contagiati e arginare i focolai. Non torneremo mai, quindi, a quella che era la nostra vita prima che il Coronavirus la stravolgesse? Ai posteri l’ardua sentenza.

