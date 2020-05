1 minuto (tempo di lettura)

A quanto pare, WhatsApp è in continua evoluzione, apportando modifiche alle sue funzionalità a seconda di quello che molti utenti richiedono spesso. Infatti, da qualche mese, era arrivata alle orecchie degli sviluppatori la richiesta di poter utilizzare il proprio profilo WhatsApp su più dispositivi in contemporanea, sincronizzando, quindi conversazioni, file eccetera. Come sappiamo, però, per poter usufruire del servizio di messaggistica istantanea su più devices, bisogna avere due sim, quindi due numeri, attivandoli rispettivamente. Presto non sarà più così.







Secondo le indiscrezioni emerse in queste settimane (come riportato da tecnologia.libero.it), la preoccupazione principale di chi utilizza WhatsApp e adopera due dispositivi – per motivazioni di lavoro, studio e/o altro – è quella del non potersi avvalere dello stesso numero con cui si intrattengono rapporti di ogni genere; e anche se al momento, probabilmente, la versione che avrà in dotazione il Multidispositivo (così chiamata la funzione che consente di avere lo stesso profilo di WhatsApp su più apparecchi) sarà solo la Beta (2.20.152), non si potrà utilizzarla ancora per qualche mese.





Questa novità andrà a cambiare quasi radicalmente l’applicazione in sé, bisogna, quindi, prima testarla e metterla a punto nel migliore dei modi. Una volta disponibile, verranno implementate delle schermate che spiegheranno attentamente come attivarlo. Per di più, basterà andare nelle impostazioni, cliccare su Linked devices – Link a New Device e seguire il procedimento: una volta fatto, si riuscirà a mettere in comunicazione due smartphone (o tablet, o computer) diversi con lo stesso account. Se tutti i desideri divenissero ordini come con WhatsApp, si avrebbe un mondo più felice.

Anastasia Gambera

