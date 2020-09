3 minuti (tempo di lettura)

Nella seconda giornata di Premier League, si confermano tra le migliori il Liverpool campione in carica e l’Everton, entrambe in testa alla classifica a punteggio pieno: i Reds superano per 2-0 il Chelsea a Stamford Bridge grazie una doppietta di Mané (da segnalare l’espulsione di Christensen e il rigore sbagliato da Jorginho, oltre a un errore grossolano di Kepa in occasione del raddoppio), mentre gli uomini di Ancelotti asfaltano con un netto 5-2 il neopromosso West Bromwich: decisiva una tripletta di Calvert-Lewin, James Rodríguez trova la sua prima rete in Premier League e Keane completa l’opera. Agli ospiti non bastano le reti di Diangana e Matheus Pereira, quest’ultimo a segno con un bel sinistro su calcio di punizione.







Vittorie in scioltezza per Mourinho e Ancelotti: 5 gol a West Brom e Southampton

Everton 5-2 West Brom

Leeds 4-3 Fulham

Man Utd 1-3 Crystal Palace

Arsenal 2-1 West Ham

Southampton 2-5 Tottenham

Newcastle 0-3 Brighton

Chelsea 0-2 Liverpool

Leicester 4-2 Burnley

Aston Villa 1-0 Sheff Utd

Partenza più che positiva anche per Arsenal, Leicester e Crystal Palace. I Gunners si impongono per 2-1 sul West Ham, aggiudicandosi il secondo derby di Londra stagionale, dopo quello col Fulham nella prima giornata (a segno Lacazette e Nketiah per i padroni di casa, Antonio sigla l’illusorio pareggio per gli Hammers), le Foxes superano per 4-2 il Burnley tra le mura amiche in virtù dei gol di Barnes, Justin e Praet e dell’autorete di Pieters (a nulla valgono i gol di Wood e Dunne per i Clarets), mentre la squadra di Roy Hodgson sorprende tutti, battendo per 3-1 il Manchester United a Old Trafford, con il gol di Townsend e la doppietta dell’ex di turno Zaha che rendono vana la prima rete in terra inglese di van de Beek.

Giornata da incorniciare anche per il Tottenham di Mourinho, che rifila un pesantissimo 5-2 al Southampton a domicilio. Son è l’eroe di giornata, con il poker decisivo per stendere i Saints, ma Harry Kane non è da meno: il centravanti inglese, infatti, mette la firma su tutti e quattro i gol del suo compagno di squadra e va anche a segno per chiudere i conti. Il classe ‘93 è quindi coinvolto in tutti e cinque i gol della sua squadra per la seconda volta in carriera: la stessa impresa gli era già riuscita nel 6-1 col Leicester del 18 maggio 2017.





De Bruyne trascina il City, Martínez debutta da eroe con l’Aston Villa

Prima vittoria per il neopromosso Leeds, che dopo aver sfiorato il colpaccio col Liverpool a Anfield batte di misura il Fulham (4-3), grazie alla doppietta di Hélder Costa e alle reti di Bamford e Klich, con quest’ultimo a segno dal dischetto. Ai londinesi non bastano i due gol di Mitrović, di cui uno su rigore, e la rete di Reid. Non sorride, invece, lo Sheffield United, rivelazione dello scorso torneo e protagonista di un avvio da incubo quest’anno: 0 i punti in classifica dopo due giornate per le Blades, che cadono per 1-0 sul campo dell’Aston Villa. Il gol che vale la vittoria lo segna Konsa, ma il migliore in campo è il debuttante Emiliano Martínez, arrivato dall’Arsenal: l’argentino si oppone alla conclusione di Lundstram dal dischetto, risultando il primo portiere della storia dei Villans a parare un rigore e a mantenere la propria porta inviolata al Villa Park.

Male anche il Newcastle, travolto in casa per 3-0 dal Brighton: a regalare la vittoria ai Seagulls sono la doppietta lampo di Maupay (due gol nel giro di tre minuti, di cui uno dagli undici metri, tra il 4’ e il 7’) e il colpo del ko siglato da Connolly nel finale di gara. Da segnalare, inoltre, il debutto stagionale in Premier League per il Manchester City di Guardiola, che supera per 3-1 il Wolverhampton al Molineux grazie a un calcio di rigore di De Bruyne e alle reti di Foden e Gabriel Jesus, con Raúl Jiménez che accorcia le distanze nel finale con un colpo di testa, il sesto dall’inizio della scorsa stagione. Nessuna squadra prima dei Citizens (dal 2011-2012 ad oggi) era mai riuscita a vincere per ben dieci volte consecutive al debutto stagionale nell’era della Premier League.

La Premier League 2020-2021 ha già riscritto la storia

In pieno stile Premier League, la seconda giornata del torneo entra di diritto nella storia: da quando al campionato inglese partecipano 20 squadre, infatti, non era mai accaduto che una giornata di Premier si concludesse con 44 gol segnati, cui vanno sommati ben 8 rigori e 4 espulsioni. Inoltre, nessuna delle dieci gare si è conclusa in parità. A giudicare dall’inizio, pare proprio che ci siano tutti i presupposti per assistere a una stagione tanto spettacolare quanto imprevedibile e dai ritmi elevatissimi.

