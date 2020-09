1 minuto (tempo di lettura)

Appena una settimana dal suono della prima campanella (in 13 regioni italiane) e già si prospetta un autunno caldo, con una nuova ondata di proteste settembrine. Sotto accusa, ça va sans dire, il rientro a scuola più tumultuoso della storia recente, segnato dalle sfide e dalle incertezze della pandemia (senza dimenticare il dibattito dei giorni scorsi sui temi della parità e dell’espressione di genere tra i banchi).







Si parte con uno sciopero nazionale per le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre: previste mobilitazioni nelle maggiori città italiane. Rischia così di slittare il rientro per le regioni che avevano scelto proprio la data del 24: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. Altro importante appuntamento in Piazza del Popolo a Roma, nel pomeriggio di sabato 26, dove genitori, insegnanti e studenti si ritroveranno a conclusione delle giornate di attivismo.

Attesi in piazza tutti i maggiori sindacati di categoria: da Cobas a FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza, organo della CGIL), da Snals alla Gilda degli insegnanti, tutti uniti sotto lo slogan di “Priorità alla scuola”.





Le istanze della protesta

Trasporti, spazi, banchi, nomine, metodi didattici: tutto è sul tavolo della discussione. La rivendicazione di maggiore rilievo, come prevedibile, è quella delle mancate convocazioni: si aspetta con sempre maggiore urgenza la nomina di circa 200mila docenti, di cui 20mila di sostegno, tra errori nelle graduatorie e poco efficienti procedure online.

Bruciante, poi, la questione degli spazi e dell’edilizia a norma Covid: in molti istituti superiori, le sezioni si trovano divise a metà e alternano su turnazione la didattica a distanza e quella in presenza, proprio a causa della carenza di immobili, con un danno alla didattica e alla socialità. Tema strettamente legato è quello dei nuovi banchi, quei famigerati banchi su rotelle che stanno facendo discutere da quando sono stati presentati in diretta televisiva dalla ministra Azzolina, suscitando in molti casi ilarità e scetticismo. Banchi e sedie che tardano ad arrivare, costringendo gli studenti a seguire le lezioni in condizioni di discomfort e precarietà.

Aldilà delle singole istanze, tuttavia, scende in piazza il generale senso di abbandono delle istituzioni scolastiche di fronte all’emergenza mondiale, così come la paura di un danno a lungo termine sulla qualità dell’istruzione pubblica nazionale. Al Ministero si chiede soprattutto trasparenza sul Recovery Fund, e appoggio nel sogno di trasformare un trauma generazionale in un’occasione per concepire una nuova idea di scuola.

