Mascherine e guanti servono per proteggere l’essere umano dal Coronavirus, ma chi protegge il pianeta da loro? Ambientalismo, Greta Thunberg, “Save our planet”, tutto, insomma, molto in voga fino a sei mesi fa, ma completamente messo da parte con l’arrivo del Covid-19. Adesso, però, è arrivato il momento di ritornare a parlare del nostro pianeta, perché senza di esso non ci sarà alcuna storia da raccontare (Coronavirus o meno). La più grande preoccupazione attuale riguarda, infatti, proprio l’errato smaltimento degli strumenti di protezione individuale, quali guanti e mascherine.







Quantità di mascherine e guanti

A causa dell’epidemia, il consumo mensile di questi strumenti è talmente alto da diventare una minaccia per l’ambiente circostante. Non a caso, come riportato su Greenme, Legambiente ha stimato che vengono consumate, in media, in tutto il mondo, 90 milioni di mascherine al mese, per rendere l’idea, cifra pari alla superficie di 330 campi da calcio; e 130 milioni di guanti, quantità uguale all’ampiezza di 1200 campi da calcio. Dati sconcertanti se si considera che anche solo lo smaltimento errato di una piccola parte di essi avrebbe conseguenze irreversibili per il Pianeta.





Dove buttare mascherine e guanti?

L’indispensabile contributo che ciascun abitante della Terra può dare, in questa circostanza, non si limita nel non gettare gli strumenti di protezione individuale per strada, nei parchi o al mare, ma nel differenziarli correttamente.

mascherine : vanno gettate nei contenitori di raccolta indifferenziata

: vanno gettate nei contenitori di guanti in vinile : vanno buttati nei contenitori di raccolta plastica

: vanno buttati nei contenitori di guanti misto lattice e nitrile: vanno smaltiti nella raccolta indifferenziata

Inoltre, tutti i sacchetti in cui vengono buttati devono essere correttamente chiusi.

Soluzioni possibili

Per educare tutti al corretto smaltimento dei rifiuti dovuti al Covid-19 è indispensabile iniziare una campagna di sensibilizzazione attraverso i media di ogni genere. Così come avviene ormai da mesi al fine d’invogliare i cittadini a prendere le giuste precauzioni attraverso mascherine, disinfettanti e distanza interpersonale. Vedere molti più bidoni specifici per lo smaltimento di guanti e mascherine, in giro per le città, o multare chi decide di gettarle per terra, sarebbe un ottimo punto di partenza.

