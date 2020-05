Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 230.555 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E nonostante, alla luce dei dati, la cifra tenda a salire ancora – benché molto più lentamente rispetto a prima –, il numero dei deceduti di Covid-19 è in discesa: soli +78 i casi nelle ultime ventiquattro ore, per un totale (al momento) di 32.955. Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 26 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 144.658 (+2.677); i soggetti attualmente ammalati di Coronavirus, 52.942 (–2.358); i ricoverati con sintomi, 7.917 (–268); quelli in terapia intensiva, 521 (–20); e i singoli in isolamento fiduciario, 46.574.











Secondo i virologi, il virus ha perso potenza, ecco perché si muore con molte meno probabilità. Tuttavia, le norme di restrizione sono ancora vigenti, poiché potrebbero, tuttora, verificarsi focolai in giro per l’Italia e riaprire la brutta parentesi non ancora chiusasi del tutto; e che da mesi, sta caratterizzando la vita di milioni d’italiani. Distanza di sicurezza di almeno un metro, guanti e mascherine (soprattutto se non si possa tenere l’adeguata distanza richiesta), e nessun assembramento, sono le regole indispensabili per arginare definitivamente il capitolo Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.