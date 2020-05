1 minuto (tempo di lettura)

Il Coronavirus è simbolo di morte, e non solo per gli umani: ciò che, infatti, serve a noi per difenderci, può diventare mortale per un altro essere vivente. La prova è un piccolo uccellino morto impiccato da una mascherina: il volatile, probabilmente, vi si sarebbe impigliato poiché buttata nel punto sbagliato, non essendoci, per lui, più nulla da fare dopo il ritrovamento.







Il post sull’uccellino

Le foto dell’uccellino ritrovato sono state pubblicate da Sandra Denisuk sul suo account Facebook, con richiesta di condivisione: «NON buttare via le tue maschere o i guanti sulla terra. Questo uccellino è una vittima innocente dell’indifferenza degli uomini. Gli animali non possono fare a meno di se stessi o l’uno dell’altro, e guardate cosa gli stiamo facendo. Questo uccellino è rimasto intrappolato in un albero per due giorni; in più, aveva il materiale elastico per l’orecchio avvolto intorno al collo: condividete per favore. Purtroppo l’uccellino non ce l’ha fatta; e anche i guanti sono pericolosi per gli animali», scrive nel post.





Dopo neanche un mese, la morte dell’uccellino nell’abbraccio della mascherina ha fatto il giro del mondo, diventando simbolo dell’impatto che il Coronavirus può avere sull’ambiente. «Questo post è arrivato in Italia, a New York e in Inghilterra. L’uccellino è morto, ma speriamo che la sua storia condivisa in tutto il mondo impedisca a qualcun altro di buttare via guanti e maschere», ha pubblicato pochi giorni fa la Denisuk soddisfatta.

L’impatto ambientale

Durante le prime settimane di quarantena, quando il mondo si è fermato, si è parlato moltissimo di come la natura si stesse riprendendo i suoi spazi: lepri nei giardini di Milano, delfini nel porto di Cagliari, i canali di Venezia popolati dai pesci…ma adesso che si sta ricominciando, pian piano, a vivere, l’inquinamento da mascherine e guanti preoccupa particolarmente gli ambientalisti. L’utilizzo di questi dispositivi di protezione è attualmente così alto, che se una minuscola parte viene smaltita nell’ambiente il danno causato sarebbe enorme.

Infatti, come riportato da La Stampa , anche solo l’1% corrisponderebbe a 10 milioni di mascherine al mese per le strade, i boschi, i mari. E lo scenario terrificante sarebbe di ben 40mila chilogrammi di plastica non smaltiti correttamente.

Il semplice gesto di ciascuno potrebbe salvare la vita di molti altri uccellini, trovando un cestino della spazzatura e utilizzarlo.

Chiara Forcisi

(fonte foto: Sandra Denisuk)

