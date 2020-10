1 minuto (tempo di lettura)

Carlo Conti è positivo al Covid ma è in forma. E’ stato lui stesso ad annunciare la notizia sui social. Sul suo profilo Instagram ha infatti scritto ai suoi fans: «Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico». Carlo Conti dovrebbe condurre da casa le prossime puntate di “Tale e quale show” . Il timore era che qualcun altro della squadra potesse essere stato a sua volta contagiato ma da quanto emerge attualmente, non sussiste nessuna situazione critica.







Si allunga così la lista dei famosi contagiati. Qualche giorno fa, infatti, anche lo storico conduttore di Mediaset Gerry Scotti ha voluto rendere noto al suo pubblico di aver contratto il virus. Gerry Scotti spiega dunque su Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus dopo un controllo di routine. «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento»





Gerry in una intervista al Corriere della Sera ha poi confessato di non avere idea di come sia avvenuto il contagio: “Sono stato rigorosissimo – ha spiegato -. Ho fatto il tampone perché lunedì sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare ‘Tu si que vales’ e naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo”. Gerry ha poi spiegato che continuerà a lavorare, ma a distanza in attesa di sconfiggere del tutto il Coronavirus. «Comunque non mollo – ha concluso il conduttore -. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso”.

Anche Rocco Siffredi racconta, invece, la sua malattia dalla sua casa di Budapest: «Io e mia moglie abbiamo il Covid e, per colpa dei test veloci comprati in farmacia in Italia, abbiamo contagiato anche i nostri figli» Rocco Siffredi parla dalla sua casa di Budapest. «Al ritorno da Roma – continua l’attore – abbiamo iniziato a sentirci male ma, dopo ben due test negativi, ci siamo tranquillizzati e abbiamo riabbracciato i nostri due figli. Risultato? Tutti infetti e con sintomi, anche la fidanzata di mio figlio grande oltre alla domestica e al marito che hanno più di 70 anni. Non mi perdonerei mai – aggiunge – di aver fatto loro del male»

Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.