1 minuto (tempo di lettura)

«Cristiano Ronaldo è positivo al Covid»: L’annuncio della Federcalcio portoghese. L’associazione assicura, comunque, che il calciatore sta bene e che ha contratto il virus senza presentare alcun sintomo







Come riportato da fanpage.it e dal fattoquotidiano.it, Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus. Il comunicato ufficiale della Federazione portoghese ha annunciato la notizia chiarendo che il calciatore è asintomatico e in isolamento come previsto dal protocollo. CR7 sarà, perciò, grande assente contro la Svezia, in occasione della partita in calendario per la Nations League che si terrà ad Alvalade.





Il fuoriclasse della Juventus è stato isolato a causa della sua positività e salterà, inoltre, le partite contro Crotone e Dinamo Kiev. A rischio anche il match contro l’Hellas Verona e l’impegno europeo contro il Barcellona.CR7, si trova nel ritiro del Portogallo in occasione delle gare di Nations League. Nonostante ad annunciare il contagio del campione lusitano sia stata la stessa Federazione, che ci fossero news poco piacevoli per i tifosi (compresi quelli bianconeri) lo si era intuito da alcuni segnali: l’allenamento che era stato programmato per questa mattina (ore 11) era stato rinviato nel pomeriggio (ore 17). La stessa conferenza del ct Fernando Santos, era stata procrastinata alle 19. Infine, si riporta il testo della nota ufficiale della federazione lusitana: “Cristiano Ronaldo è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale portoghese dopo essere risultato positivo al Covid-19, quindi non farà parte della squadra che andrà in campo contro la Svezia. Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento. In seguito al caso di positività di Ronaldo, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli, che hanno avuto tutti un esito negativo. Tutti i calciatori sono a disposizione per del ct, Fernando Santos” Si resta in attesa, dunque, di aggiornamenti. Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.