Dati odierni: notizie confortanti, l’indice del contagio scende sotto l’uno

I dati forniti dalla Protezione civile dicono che: i malati di coronavirus in Italia sono, in tutto, 107.771, 809 in più rispetto a ieri quando l’aumento era stato soltanto di 355. (il più basso dal 2 marzo). Le vittime sono 482. Ieri l’aumento era stato di 575. Rimane costante e, quindi, in calo il trend dei ricoveri in terapia intensiva. A oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare. I guariti sono 44.927, 2.200 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 2.563. Il numero dei contagiati totali – compresi morti e guariti – è di 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491.











Conferenza stampa quotidiana della protezione civile? Non più, da oggi

Oggi, primo bollettino, senza conferenza stampa dopo 2 mesi. Ogni giorno veniva seguita da milioni di italiani per conoscere l’evolversi dell’epidemia. Era il 23 febbraio, ore 18, erano trascorse soltanto 48 ore dalla scoperta del “paziente 1” a Codogno: da allora, non è stato mai saltato un appuntamento. Angelo Borrelli ha sempre letto i numeri del giorno. Accanto, in genere, un membro del Comitato tecnico scientifico. Ieri, però, l’annuncio: visto l’attuale indice del contagio, ormai vicino allo zero, il punto stampa avrà luogo due volte a settimana, lunedì e giovedì alle 18:00

Intanto, si iniziano ad avere notizie sull’app deputata all’attività di contact tracing. Sarà volontaria, perciò, ancora una volta ci si appella al buonsenso della gente. Il commissario straordinario Arcuri rassicura: «L’app userà la tecnologia bluetooth e non la geolocalizzazione perché questo prevede la nostra normativa sulla privacy».

Maria Giulia Vancheri

