Nello Musumeci, governatore della Regione Siciliana, si complimenta con i suoi cittadini: «Siete stati bravi, avete sorpreso tutti. Avete dimostrato di essere capaci di rispettare le regole»







Musumeci e il suo orgoglio per i siciliani ottimi i risultati raggiunti dopo le misure restrittive

«Avete sorpreso tutti, la vostra è stata una condotta imperniata sulla responsabilità». Così esordisce Nello Musumeci, governatore siciliano, nell’annuncio su Facebook con cui comunica di avere emanato una ordinanza che rimuove alcuni divieti e restrizioni. Poi, il paragone: «Abbiamo dovuto adottare la linea del rigore, ma se guardiamo ai numeri delle altre regioni, soprattutto del nord, ci rendiamo conto di quanto sia stato utile il vostro sacrificio e la vostra rinuncia, non è facile restare per molto tempo a casa». «Ottimo gioco di squadra», dice soddisfatto Musumeci. E continua: «Certo, si fa presto a dire che siamo lontani dal nord, ma se ci fossero stati i morti ai bordi delle strade mi avrebbero criticato dicendo che il sottoscritto non sarebbe stato in grado di fare bene il suo lavoro».

«Le vittorie hanno tanti padri e le sconfitte uno solo»

«Non abbiamo ancora in vinto». Dunque, Il presidente, invita i cittadini a continuare a essere prudenti. «Tuttavia, dopo il confronto con il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia rappresentata dalla Presidenza del Consiglio, è giusto che l’impegno, il vostro impegno, venga premiato».





Quindi, sarà un’apertura leggera e graduale. «L’attività motoria, la cosiddetta “corsetta” sarà consentita, purché si faccia presso la vostra abitazione. Diverse le richieste pervenutemi dai genitori con figli affetti da disabilità, abbiamo accontentato anche loro. Rimangono chiusi i supermercati durante la domenica e i giorni festivi. Da domani, però, sarà attivo il servizio a domicilio per la consegna dei generi alimentari. La cura dell’orto, del piccolo podere, anche questa è consentita. Si può andare in campagna una volta al giorno, nei giorni feriali. Si potranno tagliare le sterpaglie che altrimenti genererebbero gravi incendi». In seguito, la notizia più attesa: «Gli stabilimenti balneari possono iniziare ad aprire i cantieri per organizzare la stagione estiva. Auspichiamo giugno sia il mese del “contagio zero“». Infine, l’accesso nella nostra isola rimane invariato: «L’isola rimane blindata, almeno fino a quando non ci confronteremo con il presidente del Consiglio». E il governatore saluta: «É un atto di fiducia, avete dimostrato grande senso di responsabilità. Lo dico a chi si diverte ad attaccarci sui siti». E forse anche a chi, qualche giorno fa, si divertiva ad arrostire sui tetti. Quella di domani, sarà una domenica diversa.

