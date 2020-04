2 minuti (tempo di lettura)

Sogni “pandemici”: come sono cambiati (e cambiano) durante la quarantena

La pandemia generata dall’infezione da Covid-19 ha cambiato ogni aspetto della nostra vita: dal risveglio ai progetti per il futuro… sono rimasti gli stessi? Intanto, però, c’è chi approfitta di questo momento per imparare i segreti culinari di mamme e nonne. Talk show, conferenze stampa (a reti unificate o meno) e telegiornali: le immagini delle città vuote lasciano che si riscopra la bellezza del paese che abitiamo. Con tutto ciò, anche il sonno è cambiato. I sogni sono più cupi (per alcuni) e, talvolta, sì riesce a ricordarli più facilmente.

C’è chi racconta di aver sognato di essere rimasto ostaggio di un misterioso predatore. Come Katy Fallon, una giornalista greca, che ha detto: «Io e mio fratello eravamo bloccati a casa di nostra nonna, quando vedevo avvicinarsi alla finestra delle gigantesche api, in parte aventi sembianze di gamberetti». Deirdre Barrett, psicologa della Harvard Medical School, suggerisce che l’impennarsi dei sogni potrebbe essere dovuto all’attuale stile di vita in quarantena, molto più lento che in precedenza. «Cambiare repentinamente le abitudini di ognuno, può condurre a ricordare di più i sogni», afferma la dottoressa. Soprattutto quando durante la nuova routine, si dorme di più. Forse, per cercare di recuperare il sonno perso durante i periodi “di piena”?

A ogni modo, la psicologa continua: «Quando cerchiamo di recuperare il sonno perso, dormiamo di più, allungando la cosiddetta fase REM: quella in cui sogniamo di più. I sogni in questa fase appaiono più vividi, risultando più semplice rammentarli». Barrett avrebbe raccolto i dati di un sondaggio realizzato su quelli che definisce “sogni da coronavirus” e proponendo, in seguito, alcune osservazioni: «Nella maggior parte di essi è l’ansia il sentimento dominante» dice. Si potrebbe parlare di veri e propri incubi visto che una donna, nel suo sogno, sarebbe stata positiva al test da COVID-19 e avrebbe immaginato di ricevere un’iniezione letale al posto di una cura.





«Invece – prosegue l’esperta – i sogni che faccio sono spesso rappresentativi dei miei nuovi e noiosi doveri: cucinare e fare la lista della spesa. Ho, addirittura, immaginato di avere aggiunto troppo brodo alla minestra, di ricevere ben 73 notifiche su Twitter e di avere messo delle banane in un posto diverso dal solito».

Alcuni dei sogni (o incubi) sarebbero persino “contenitori” di proposte per superare queste giornate piene di pensieri, a volte positivi e altre meno. Sviluppare e arricchire le proprie competenze genererebbe una marea di sogni. Secondo il recente risultato di uno studio, chi si era iscritto a un corso intensivo di francese, avrebbe ricordato di più i propri sogni. Ci si sta approcciando tutti a un modo diverso di concepire la socialità: sì cercank parole nuove per confortare e soluzioni per non invadere gli spazi altrui. Chi combatte in prima linea la battaglia (e non solo) racconta di avere avuto in sogno i furbetti poco rispettosi delle regole. Come, Christofer Button, infermiere di Londra, che avrebbe respinto gli abbracci dei propri colleghi di corsia. Così, qualora gli dovesse capitare di trovarsi in una situazione simile, saprebbe come affrontarla. Più o meno.

Incubi o sogni, che dir sì vogliano, aiutano a comprendere ed elaborare esperienze. E non solo le proprie. Aiuterebbero, infatti, ad affrontare situazioni difficili della vita. Al risveglio da questi incubi, si è in grado di apprezzare di più la realtà. «L’altra sera – racconta la psicologa – ho sognato che ci avrebbero costretto a bere soltanto una tazza di caffè a persona. Forse, a causa delle difficoltà reperirlo. Allora, ho provato a oltrepassare la restrizione e mi sono presentata al distributore con una pentola e non con una tazza. Da sveglia, sono stata particolarmente contenta di preparare le mie solite due tazze di caffè».

Non resta che chiedersi se erano davvero necessari gli incubi notturni per valutare questo tempo di attesa come hna riscoperta positiva di se stessi e degli altri.

