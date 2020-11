Meno di un minuto (tempo di lettura)

Muore Gigi Proietti nel giorno del suo compleanno. Proprio oggi, avrebbe compiuto 80 anni. Se ne è andato all’alba, quando il mondo del teatro si preparava a festeggiare la sua maestria. Si trovava ricoverato in una clinica romana già da due settimane per problemi di cuore. Gli stessi che, qualche anno fa, lo avevano portato lontano dai riflettori per qualche tempo. Ieri sera, le sue condizioni si sarebbero aggravate e dopo essere stato trasferito in terapia intensiva, è volato in cielo. No, il covid non c’entra.







Quasi mezzo secolo di carriera alle spalle, in tv, a teatro e al cinema ha sempre dimostrato di essere in grado di immedesimarsi nei personaggi interpretati, conservando gelosamente la sua romanità, a cui era tanto affezionato. Esattamente come il suo pubblico lo era a lui.





Da marzo di quest’anno, Gigi Proietti, viveva praticamente in clausura: «Grazie al covid ho imparato a fare le riunioni via Skype, è stato come imparare a guidare un missile», raccontava ironico. Poi, il suo umorismo anche sul virus: «Lo definirei lo zorro del virus, è mascherato». I genitori avrebbero voluto che diventasse un avvocato e quando lo definivano un legale mancato, lui rispondeva: «E… menomale!». Centinaia i messaggi di cordoglio sui social. Da Alessandro Gassman a Fabio Fazio che scrive: «Questa volta, l’inchino lo facciamo noi». A dare il triste annuncio la moglie e le due figlie: Susanna e Carlotta.

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: ecodelcinema.com

