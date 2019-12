1 minuto (tempo di lettura)

Un nome degno di nota Pearl Royale, adatto per una nuova nave da crociera extralusso. Invece, a essere di extralusso in questo caso è un vibratore. Il più caro al mondo, per l’esattezza. Di Sex toy parecchio costosi se ne è già sentito parlare, ma mai a questi livelli. Che cosa è Pearl Royale e soprattutto quanto costa?







Si tratta di un vibratore disegnato dall’artista Colin Burn della GIA (Gemological Institute of America), composto da platino puro, 70 carati di diamanti bianchi impeccabili, rari diamanti rosa, zaffiri blu, perla dei Mari del Sud e perle d’acqua dolce. Un conglomerato di ricchezza il cui valore è di ben un milione di dollari.





Il suo creatore ha spiegato sul sito della GIA il messaggio che vuole lanciare con un oggetto tanto caro quanto hot: «L'ispirazione per creare il Pearl Royale è stata quella di incoraggiare la discussione e l'opinione della società sul valore che attribuiamo all'esperienza sessuale. Dalle mie osservazioni ed esperienze, sembrava che la società non potesse vedere un valore reale nel creare un oggetto così lussuoso per l'atto sessuale. Ero dell'idea che se accettassimo prontamente il vero lusso in tutti gli altri aspetti della nostra vita, perché non l'esperienza sessuale. Quando si trattava di progettare il pezzo, volevo che fosse lussuoso ma che avesse anche un alto livello di status, quindi il termine adatto per un re o una regina era soprattutto nella mia mente. Con questa regale ispirazione sono stato attratto dall'idea di rendere il pezzo simbolico in sua presenza come uno scettro reale e di usare gemme della più alta qualità spesso viste in opulenti gioielli reali. Ho immaginato di creare un pezzo unico di arte del gioiello che potesse reggere il confronto e sedersi con orgoglio accanto ai gioielli della corona più raffinati del mondo».

Burne ha, dunque, creato un oggetto costosissimo per dimostrare che il piacere sessuale può sposarsi con lo sfarzo. Il dettaglio più interessante è che della Pearl Royale ne esistono solo 3 esemplari al mondo. Chi saranno le tre persone disposte a spendere un milione per comprare un vibratore?

