FELETTO UMBERTO (UD) – Nei giorni scorsi, la stazione dei Carabinieri di Feletto Umberto (UD), ha portato a termine una complessa e articolata attività investigativa iniziata nel mese di luglio 2019, condotta con numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché accertamenti tecnici, tesa a smantellare un’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti – del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana – nella città di Udine, che ha portato all’esecuzione di due perquisizioni locali e personali presso il domicilio di una donna, Cicigoi Patrizia, 52 enne udinese, e A.F., 52 enne, suo convivente; nonché M.F., 38 enne da Tavagnacco (UD), tutti pregiudicati.







Nel corso della prima perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati, complessivamente:





40 grammi di hashish;

nr. 2 flaconi di metadone;

nr. 2 bilancini di precisione;

la somma in contanti di 930,00 euro, ritenuto provento di spaccio delle sostanze stupefacenti;

materiale necessario al taglio e al confezionamento della droga.

L’indagine ha consentito, nel suo complesso, di cristallizzare e dimostrare plurimi episodi di spaccio di cocaina, eroina, hashish e marijuana a carico dei tre soggetti, e di identificare gli acquirenti dello stupefacente. A seguito di quanto emerso, Cicigoi Patrizia, colpita da ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata, dapprima, associata presso la casa circondariale di Trieste, e successivamente agli arresti domiciliari, dov’è tuttora ristretta, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”; mentre i due uomini sono, entrambi, deferiti in stato di libertà per il medesimo reato. L’intera indagine è stata diretta e coordinata dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Udine, Dr.ssa Lucia Terzariol.

