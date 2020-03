1 minuto (tempo di lettura)

«Amo quando mi allatta. Mi piace succhiare il latte, mi eccita» si chiama lactofilia o ABR Adult Breastfeeding ed è il desiderio dell’uomo (o in alcuni casi anche della donna) di bere il latte dal seno di una neo-mamma e non solo. Le sfaccettature di questa pratica sono molte e un po’ confuse, per questo cercheremo di far un po’ di chiarezza.







Che cosa è l’allattamento adulto?

Come già detto, è la pratica che vede una donna (preferibilmente neo-mamma) allattare al seno un adulto. Diverse persone, infatti, provano piacere nell’essere allattati al seno proprio come dei neonati. Da qualche anno, ormai, la pratica è uscita allo scoperto. Sono stati creati dei siti in cui si vende latte materno per adulti o ci si accorda per incontri di allattamento, esistono perfino un paio di bar nel mondo (Giappone e Polonia) in cui viene servito latte materno appena prodotto. Alcuni psicologi ricollegano questo desiderio a un’inconscia voglia dell’interessato di ricreare un rapporto materno ideale, perché gli è stato negato da piccolo. Secondo l’opinione pubblica, l’adult breastfeeding è una pratica sessuale inglobata tra i feticisti, ma che cosa ne pensa chi veramente la pratica?





Atto di sesso o gesto d’amore?

Un articolo di Rollingstone.com intitolato Nel frainteso mondo dell’allattamento al seno per adulti analizza l’allattamento al seno dal punto di vista di chi lo pratica. Mostrandone una facciata completamento opposta a quella del fetish: «Perfino nel mondo sadomaso e fetish quelli dell’ABR sono valori anomali» riportano.

L’allattamento al seno per adulti in questione, non ha niente a che vedere con l’eccitazione sessuale, anzi molte volte è una scelta pianificata. La donna (che sia di una coppia eterosessuale o meno) inizia a prendere ormoni e stimolare il seno fino a stimolare la suzione per allattare il proprio compagno/a. Non c’è dietro nessuna perversione di adulti che vogliono tornare bambini per colmare vuoti infantili, anzi: «È un bel modo per rilassarsi o addormentarsi alla fine della giornata […] Hai uno stato mentale molto diverso quando dai da mangiare a tuo figlio, rispetto a quando allatti tuo marito adulto. Non voglio accudirlo come un bambino e lui non vuole che io gli faccia da madre», ha dichiarato una delle donne intervistate.

Dunque, il latte materno per adulti può essere una coccola after sex, così come una merenda mentre si legge un buon libro. A chi spetta classificarlo come un vizio romantico o una perversione infantile?

Chiara Forcisi

