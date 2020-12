Meno di un minuto (tempo di lettura)

RAGUSA – Sono 30 i chilometri di profondità in cui ha avuto origine il terremoto avvertito nel Ragusano, Siracusano e Catanese. Tanta apprensione e paura per molti cittadini, ma, al momento, non sarebbero stati registrati danni a cose o persone.

L’epicentro alle ore 21,27 al largo delle coste di Ragusa. a circa 15 kilometri da Vittoria. Profondità e distanza, dunque, avrebbero scongiurato possibili conseguenze più gravi. Il sisma, secondo quanto riportato dall’INGV, sarebbe di magnitudo 4.6.

Molte persone si sarebbero riversate in strada dalla paura. Alcune dichiarazioni riferiscono di aver sentito “ballare” il letto e vedere muoversi i mobili.

Aggiornamento ore 22,03

Il sisma sarebbe stato avvertito anche a Gela (Caltanissetta). La gente si è riversata in strada per la paura: «Siamo scappati subito. Si è sentita fortissimo e siamo andati tutti fuori dalle nostre case», ha raccontato Giulia.

