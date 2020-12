3 minuti (tempo di lettura)

Dopo il tour de force delle ultime settimane, che ha visto disputare ben quattro turni nel giro di dieci giorni, oggi avrà inizio l’ultima giornata di Serie A per quest’anno solare. Si tratterà di un turno conclusivo molto importante, che vedrà tanti match interessanti, tra i quali sicuramente spicca il “big match” tra l’attuale capolista Milan e la ritrovata Lazio di Simone Inzaghi. Per quanto, invece, riguarda la zona retrocessione, saranno importantissimi gli scontri salvezza tra Crotone e Parma e tra Spezia e Genoa.

Gli anticipi del martedì

Questa 14° giornata di Serie A avrà inizio questo pomeriggio alle ore 18:30 quando, allo stadio “Scida“, il Parma di Liverani tenterà di riscattare l’ultima pesante sconfitta interna contro il fanalino di coda Crotone. Alle ore 20:45, invece, l’attenzione si sposterà all’Allianz Stadium di Torino, dove la Juventus di Pirlo ospiterà l’irriconoscibile Fiorentina guidata da Cesare Prandelli. Ottimo momento di forma per i bianconeri, reduci dalla bellissima prestazione sfoggiata sabato sera a Parma. Per questo match dovrebbero rientrare dal primo minuto sia Cuadrado che Danilo in difesa, mentre in mezzo al campo probabile conferma per Mckennie e Bentancur. In avanti arruolabile il recuperato Paulo Dybala, che però partirà probabilmente dalla panchina per far spazio all’ottimo tandem offensivo formato da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Il mercoledì di Serie A

Il turno riprenderà poi domani alle ore 18:30 con un match delicatissimo tra l’ottimo Verona di Juric e l‘Inter di Antonio Conte, reduce da ben sei vittorie consecutive in Serie A. Buone notizie per i nerazzurri che, a parte Alexis Sanchez e il lungodegente Vecino, riescono a recuperare tutti gli altri componenti della rosa. Possibile conferma per il terzetto difensivo, mentre sulle fasce Darmian e Young dovrebbero essere preferiti ad Hakimi e Perisic. In mediana dovrebbe riprendere posto il recuperato Brozovic, coadiuvato presumibilmente da Vidal e Barella. Solo conferme per quanto riguarda il reparto avanzato, dove sarà ancora una volta Lautaro Martinez il prescelto per supportare l’inarrestabile Romelu Lukaku.

Gli altri sette match in programma in questa 14° giornata di Serie A verranno disputati tutti contemporaneamente alle ore 20:45 di domani. La Sampdoria di Ranieri va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato contro il Sassuolo di De Zerbi, in un momento di flessione dopo l’ottimo inizio di stagione. Al “Picco” di La Spezia i padroni di casa guidati da Italiano ospiteranno il Genoa del neotecnico Davide Ballardini, in uno scontro salvezza ad alta tensione. Alla “Dacia Arena“, invece, l’Udinese di Gotti, reduce da ben sei risultati positivi consecutivi in campionato, se la vedrà con il Benevento di Pippo Inzaghi, tornato finalmente alla vittoria nell’ultimo turno di Serie A.

Sempre alle ore 20:45 la ritrovata Atalanta di Giampiero Gasperini andrà a far visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Momento più che positivo per i nerazzurri, che tornano in campo dopo soli tre giorni dalla strepitosa vittoria ottenuta contro la Roma. Solo conferme tra gli orobici, che dovrebbero confermare l’undici che tanto bene ha fatto domenica, con Gosens e Hateboer ancora una volta confermati sulle corsie esterne. Le uniche variazioni dovrebbero riguardare il reparto avanzato dove gli ottimi Ilicic e Muriel (entrambi in gol contro i giallorossi seppur partendo dalla panchina) potrebbero far rifiatare Pessina e Malinovskyj. In avanti ci sarà ancora una volta Duvan Zapata, tornato finalmente al gol contro la Roma dopo quasi due mesi di digiuno.

Allo stadio Diego Armando Maradona, invece, il Napoli di Gattuso cercherà di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive contro il Torino di Giampaolo, attualmente penultimo in classifica. Piove sul bagnato per gli azzurri che, seppur recuperano dalla squalifica capitan Insigne, dovranno fare a meno anche di Koulibaly e Lozano, oltre che dei lungodegenti Mertens e Oshimen. Scelte ancora obbligate, dunque, per mister Gattuso che dovrebbe lanciare dal primo minuto Maksimovic in difesa a far coppia con Manolas. In avanti ci sarà ancora una volta Petagna ad agire da riferimento offensivo, con Insigne e Politano a supportarlo dalle fasce.

Ghiotta occasione di riscatto anche per la Roma di Fonseca che, dopo la terrificante sconfitta di Bergamo, se la vedrà con il Cagliari di Di Francesco. Brutte notizie per i giallorossi, che per questo match perderanno Spinazzola per un fastidio muscolare (al suo posto Bruno Peres in vantaggio su Calafiori). In mezzo al campo ancora fiducia ai soliti Veretout e Lorenzo Pellegrini, mentre in avanti possibile turnover per Pedro che potrebbe essere sostituito dal primo minuto da Carles Perez (anche se non è da escludere l’avanzamento di Pellegrini sulla trequarti, con Villar a sostituirlo in mediana). Il resto del reparto offensivo verrà poi completato dagli inamovibili Mkhitaryan e Dzeko.

Questa 14° giornata di Serie A prevede, infine, un importantissimo “big match” tra l’ottimo Milan di Pioli, tornato alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, e la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla splendida vittoria contro il Napoli. Emergenza a centrocampo per i rossoneri che dovranno fare a meno dell’infortunato Bennacer, dello squalificato Kessie e dell’acciaccato Tonali. Per questo match mister Pioli dovrebbe lanciare Krunic dal primo minuto con Calhanoglu eccezionalmente arretrato in mediana. Il terzetto alle spalle dell’unica punta Leao dovrebbe essere formato da Diaz, Saelemakers e Hauge (con gli ultimi due in vantaggio nei ballottaggi con Castillejo e con l’acciaccato Rebic). Diversi problemi anche per i biancocelesti che per questo match rischiano di dover fare a meno ancora di Acerbi, Lucas Leiva e Correa. In difesa dovrebbe, dunque, esserci ancora Hoedt, mentre in mediana Escalante verrà coadiuvato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Per quanto riguarda il reparto avanzato il solito Ciro Immobile verrà affiancato presumibilmente ancora una volta da Felipe Caicedo (in vantaggio nel ballottaggio con Muriqi).

Carlo Marino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.