3 minuti (tempo di lettura)

A seguito della conclusione del turno infrasettimanale, la Serie A torna con la tredicesima giornata della stagione 2020-2021.

Il penultimo turno prima della pausa natalizia parte a Firenze con la sfida Fiorentina-Verona. Le due squadre si eguagliano per 1-1 grazie ai rigori di Veloso (8’) e Vlahovic (19’). I viola sfiorano la zona retrocessione: da otto giornate ormai non trovano la vittoria. La Sampdoria prevale sugli ospiti del Crotone con un 3-1. Per i blucerchiati la strada è ancora lunga, ma questa sembra essere la via giusta da seguire. Per la squadra di Stroppa, invece, il rigore di Simy non basta per portare a casa i tre punti della vittoria. Al Tardini, la Juventus si impone con un poker contro i padroni di casa del Parma. La apre Kulusevski al 23’, poi CR7 torna alla carica e Morata la chiude mettendo la firma sul gol del 4-0.

Fatica ancora il Torino che resta in cerca della prima vittoria stagionale in Serie A. Anche stavolta, i granata si accontentano di un pareggio nel campo di casa contro il Bologna. È Verdi ad aprire la partita, ma Soriano lo eguaglia dopo pochi minuti. Il turno di Serie A prosegue con la vittoria del Benevento contro il Genoa per 2-0 grazie a Insigne e Sau. Si consuma, invece, un pareggio alla Sardegna Arena nel testa a testa fra Cagliari e Udinese. Parte Lykogiannis al 27’, ma nella ripresa viene raggiunto da Lasagna che la chiude per 1-1. Ottima la vittoria dell’Inter che prevale sullo Spezia per 2-1. Hakimi e Lukaku portano i nerazzurri a -1 dalla vetta.

Il Milan mantiene il posto in cima alla classifica superando il Sassuolo nello scontro al Mapei Stadium. Leao apre la partita dopo soli 6 secondi e lo segue poi Saelemaekers. I neroverdi ci provano con Berardi (89’), ma non basta. Il primo big match della giornata ha luogo a Bergamo, dove l’Atalanta domina sulla Roma per 4-1. Partono bene i giallorossi con il vantaggio concesso da Dzeko, ma nel secondo tempo i padroni di casa ribaltano il risultato. Sono Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic a decidere la schiacciante vittoria della squadra di Gasperini.

L’ultima sfida del turno ha visto scontrarsi Lazio e Napoli. I biancocelesti vincono sulla squadra di Gattuso che non ha messo in atto la prestazione che ci si aspettava. È 2-0 all’Olimpico per i padroni di casa: la apre Immobile e la decide Luis Alberto. Gli 11 di Simone Inzaghi prendono quota in classifica portando a casa dei punti fondamentali.

Di seguito l’analisi dei top e dei flop della tredicesima giornata di Serie A.

TOP

JUVENTUS: Tredicesima giornata di Serie A all’insegna del totale dominio per la Vecchia Signora. Ognuno dei giocatori bianconeri ha dato il suo contributo nella splendida vittoria contro il Parma. Buffon, Kulusevski, Ronaldo e Morata protagonisti assoluti. CR7 si riprende i riflettori firmando una doppietta dopo la scarsa prestazione della scorsa giornata, Kulusevksi e Morata hanno una marcia in più, Buffon è immenso. Questa è la Juventus che i tifosi sono abituati a conoscere: carisma e talento sono le parole d’ordine.

MILAN: Nuovi record per i rossoneri: dopo soli 6 secondi dalla partenza, Leao fa la storia, trova il gol portando in vantaggio i suoi e siglando la rete più veloce della storia della Serie A. Al 26’ arriva il raddoppio di Saelemaekers: per la quindicesima partita di fila, la squadra di Pioli non lascia il campo senza prima aver segnato almeno 2 gol. A seguito di diversi anni all’insegna delle difficoltà, il club ha finalmente ritrovato il suo posto fra le fuoriclasse del massimo campionato italiano.

HAKIMI: È lui il migliore in campo dei suoi. Nel primo tempo non ha l’occasione di emergere, ma nella ripresa diventa irrefrenabile e travolgente. Al 52’ infatti inaugura la prima rete nella sfida conto lo Spezia su assist di Lautaro Martinez. Per il resto del secondo tempo, il suo talento trascina i nerazzurri insieme a Lukaku che trova il raddoppio. Giornata da inserire nell’album dei ricordi per Hakimi.

ATALANTA: Anche senza il Papu, la squadra di Gasperini ha saputo farsi valere contro i validi avversari della Roma. È un poker a sancire l’eccezionale vittoria dell’Atalanta. Nell’attuale stagione di Serie A, i nerazzurri di Bergamo hanno da subito imposto la loro stoffa agli avversari, trovando sempre il modo di metterli in difficoltà. Le illusioni giallorosse del primo tempo sono state di gran lunga spezzate.

FLOP

RIBERY: Se non è lui a fare la differenza, la Fiorentina fatica e si vede. Il centrocampista non è abbastanza per i viola in questa giornata di Serie A. È poco incisivo e corre male e a rilento. Il numero 7 non sembra lo stesso che il club è abituato a conoscere. Ribery è impreciso, non è decisivo e non se lo può permettere: ormai i suoi contano solo su di lui. Tredicesima giornata di poca qualità per il calciatore francese.

MARAN: I suoi sono penultimi in classifica e sembrano non riuscire ad emergere dalla zona retrocessione. I rossoblù sono poco avvincenti in campo e il tecnico del Genoa pare abbia le sue responsabilità. Maran non riesce a gestire i cambi al meglio e non aiuta la squadra a entrare bene in gioco e a farsi valere. La sua panchina rischia di barcollare.

JOAO PEDRO: Piccola pausa dalle prestazioni da leader per il numero 10 del Cagliari. Stavolta Joao Pedro non brilla, anzi, piuttosto rallenta. Pesano alla squadra le sue mancanze nella tredicesima giornata di Serie A. Probabilmente, lo scontro con l’Udinese avrebbe potuto portare una vittoria al club di Di Francesco, se solo il centrocampista fosse stato al massimo delle sue capacità.

Nicole Saitta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.