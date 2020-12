5 minuti (tempo di lettura)

Si è giunti alla penultima giornata del 2020, la quattordicesima di Serie A, ancora una volta un turno infrasettimanale: il terzo di quattro step da capogiro disputati in quattordici giorni. Problemi non solo per gli allenatori, ma anche per chi si occupa della propria squadra al fantacalcio.

A causa dei turnover continui che costringono a rivedere l’undici da proporre contro gli avversari, infatti, è difficile fare delle giuste scelte di formazione. Proprio per questa ragione, è vietato sbagliare: i punti che si assegnano a fine anno, si sa, sono i più importanti, e se si rimane in piedi dopo questo vorticoso periodo, c’è speranza di farcela anche a lungo termine.

La redazione di Voci di Città, riprendendo quanto fatto lo scorso fine settimana, vi dà qualche dritta su chi possono essere gli uomini da rilanciare o sui quali riporre ancora fiducia, chi evitare, l’indice dei migliori e peggiori portieri di giornata e il jolly solo per cuori forti.

Le partite dei big in attacco

Come previsto, Ronaldo ha trovato nuovamente il suo stato di forma: doppietta a Parma e voglia di esultare ancora allo Stadium contro una Fiorentina più fragile che mai. Occasione ghiotta anche per Morata, ormai praticamente titolare in casa Juventus complice il calo di Dybala.

Li segue a ruota Lukaku, a segno nell’ultima gara contro lo Spezia: stavolta, un avversario più ostico (Verona) del precedente (il modesto Spezia di Italiano). Stesso discorso per Martinez, al quale però il gol manca da troppo tempo: dev’essere la sua occasione.

Immobile fa visita al Milan a San Siro: non sfiderà Ibrahimovic (infortunato), ha già punito durante la scorsa stagione in casa rossonera, è in stato di grazia e la capolista è corta in mezzo al campo e in difesa. I presupposti per colpire ancora ci sono tutti.

Occhio al trio bergamasco capitanato da Zapata, il quale ha ritrovato il gol contro la Roma. Con lui, sono in stato di grazia Muriel e soprattutto Ilicic, decisivo nel fine settimana con due assist e una rete: a Bologna cercano tutti una conferma.

Chiude il quadro Dzeko, a segno a Bergamo ma uscito sconfitto. Contro il Cagliari (che concede spazi) è una gara fattibile per i suoi standard qualitativi. Ci si aspetta una prestazione autoritaria, oltre che da bonus.

Nel Napoli ritorna Insigne: pubblicate le scuse per il gesto inconsueto che gli è costato la squalifica, il 24 partenopeo è pronto a trascinare i suoi dopo la doppia sconfitta nei due contro Inter e Lazio. Il riscatto passa dal Torino di mister Giampaolo.

I 4 “Uomo Partita”

Il fantacalcio passa da +1 o +3 inaspettati che possono ribaltare completamente la situazione, specie in gare ravvicinate. Per questo, bisogna puntare sui cavalli giusti. O quantomeno provarci.

Per questo, è tempo di menzionare Stryger Larsen: troppo in ombra, lontano parente della fucina di bonus e gol di tre anni fa. Chi ci ha creduto anche quest’anno, può farlo in questo turno infrasettimanale. L’Udinese affronta il Benevento, squadra ben organizzata e propensa all’attacco, e che quindi concede qualcosa dietro: le discese del terzino bianconero, stavolta, potrebbero fruttare. Questione di cambio di marcia.

Chi, invece, verticalizza e anche bene, è il gioiellino Damsgaard: ha sfruttato il momento di tensione (poi alleviato) tra il tecnico Ranieri e Candreva fornendo un’eccellente prestazione contro il Crotone, condita anche da un gol. Dovrebbe essere nuovamente confermato insieme a Jankto: per il giovane doriano è un’altra occasione per dare continuità al suo rendimento, finora instabile (fino a due giornate fa un brutto 4,5 in pagella). Contro il Sassuolo sarà gara aperta e, finora, le migliori prestazioni di Damsgaard sono arrivate tra le mura amiche. Se avete scommesso su di lui, merita quantomeno un posto nel vostro quartetto in mediana. Questione di fiducia.

La stessa che si può riporre in Zaccagni, al di là della giornata storta avuta a Firenze. Il trequartista del Verona ha una gara complicata contro l’Inter, verissimo, ma i nerazzurri soffrono le squadre che si chiudono e ripartono. I gialloblù fanno giocare male chiunque, a prescindere dal risultato, e hanno fermato tutte le big nel loro cammino. Il 25enne romagnolo è il fulcro della fase offensiva della squadra allenata da Juric, la sua stagione è fin qui da incorniciare con 3 gol e 4 assist: risulterà decisivo anche contro i secondi in classifica? Questione di coraggio.

Ne ha da vendere, di coraggio, il texano McKennie, ormai sempre più titolare in casa Juventus: recupera e tocca innumerevoli palloni, si inserisce, ha dato dimostrazione della sua pericolosità in area di rigore. E fa anche qualche gol o assist per i compagni: una scommessa da pochi crediti che, finora, sta ripagando alla grande chi ci ha creduto. Non bisogna tirarsi indietro proprio ora, perché le prestazioni sono al di sopra della sufficienza e la crescita dei bianconeri è evidente. La Fiorentina sembra non impensierire minimamente i padroni di casa: McKennie può giganteggiare in mezzo al campo. Questione di continuità.

I 4 “No, grazie”

Attenzione a questi calciatori al fantacalcio: se avete avuto anche solo mezza idea di schierarli, fate un passo indietro e optate su altri calciatori.

È il caso di Bremer, difensore del Torino: il Napoli davanti è sempre pericolosissimo, oltre che veloce e perforante. I granata non hanno certo la nomina della difesa perfetta, ecco che quindi il centrale dei granata rischia di portare anche qualche malus oltre a un brutto voto dallo stadio Maradona. È vero, segna nei momenti più inaspettati, ma il gioco non vale la candela. Non a Napoli.

Ci si aspetta una Roma molto propositiva: i giallorossi sono risultati deboli con i forti, ma devastanti contro i meno quotati. La qualità in avanti è indiscutibile, neanche l’esperienza di Godin potrebbe bastare. Il Cagliari va nella tana della lupa ferita: non si dovrebbe assistere a una gara a senso unico, ma l’uruguaiano potrebbe subire parecchio il fraseggio dei due trequartisti, senza contare la prestanza fisica di Dzeko in buono stato di forma. Se possibile, fate altre scelte.

A centrocampo, non fatevi ingannare dal gol di Verdi: più autorete che rete da attribuire al fantasista granata. Un giocatore che appare ormai perso in un labirinto senza uscita, alla ricerca della classe di Bologna andata perduta e mai più ritrovata. Si gioca una maglia da titolare, ma il Napoli a centrocampo dovrebbe innalzare la muraglia: difficile che possa portare qualche bonus.

Stagione difficile anche per Pulgar, che sembra non avere più il posto assicurato. Contro la Juventus, mister Prandelli però ci pensa. È un match dove il cileno rischia di non incidere ancora una volta: servirebbe infatti una prestazione autoritaria, mai riscontrata in questa stagione da tutto il gruppo viola. C’è di meglio per questa giornata al fantacalcio.

Indice portieri

Top 5

Szczesny W. (Juventus): 75% Musso J. (Udinese): 70% Meret A. (Napoli): 65% Mirante A. (Roma): 60% Handanovic S. (Inter): 55%

Flop 5

Dragowski B. (Fiorentina): 30% Cragno A. (Cagliari): 35% Da Costa (Bologna): 35% Audero E. (Sampdoria): 40% Perin M. (Genoa): 45%

Il Jolly – Brahim Diaz (Milan)

Non c’è Bennacer per infortunio, Kessié è squalificato e Tonali rischia di non farcela per un problema muscolare: ecco che, quindi, potrebbe essere Calhanoglu a piazzarsi nella linea mediana in coppia con Krunic, lasciando libero un posto nei 3 davanti alle spalle di Leao: il primo è di Saelemaekers, il secondo dovrebbe appartenere ad Hauge…

…il terzo è di Brahim Diaz.

Ci si aspettava forse un impatto più evidente al fantacalcio da parte del fantasista spagnolo, ma finora è arrivato un solo gol e un assist. Poi solo prestazioni mediamente sufficienti. Se realmente dovesse essere Calhanoglu a giocare come centrale, Diaz avrà ancor più libertà di movimento dietro la punta, scatenando la sua classe. Manca ancora la rete nel suo stadio: in un Milan estremamente giovane, e in piena emergenza, c’è bisogno di aggrapparsi alla giocata del singolo.

Il 21 rossonero può, e deve, fare la differenza, anche se l’avversario si chiama Lazio. Se avete dei dubbi al fantacalcio tra un centrocampista dal voto sicuro e lui, rischiate il secondo. E’ in crescita, lo dimostra la gara di domenica scorsa contro il Sassuolo (6,5). Questione di…scommesse.

Ecco le probabili formazioni per questa quattordicesima giornata. Si parte in Serie A, e al fantacalcio, alle 18,30 con Crotone-Parma.

Gabriele Paratore

