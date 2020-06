Meno di un minuto (tempo di lettura)

Alex Zanardi sarebbe lo sfortunato protagonista di un incidente stradale in provincia di Siena, a Pienza. Lungo la strada provinciale della cittadina toscana si stava svolgendo una delle tappe di “obiettivo tricolore” una staffetta in cui sono stai coinvolti vari atleti paraolimpici.







Tra i tanti in handbike, bici o carrozzina olimpica figurava proprio l’ex pilota automobilistico, coinvolto nell’incidente lungo la statale 146. A quanto divulgato da autorità e media locali Zanardi sarebbe stato travolto da un mezzo pesante, che avrebbe reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale.





Tanta apprensione sul luogo dell’incidente, con un’interminabile fila creata dai soliti curiosi lungo la strada. Folla creata anche in virtù di chi è Zanardi, volto noto non solo dello sport italiano ma anche della tv nostrana.

Campione italiano di Superturismo 2005, campione CART ’97 e ’98 e anche ex pilota di Formula 1 (tra le varie scuderie anche la gloriosa Williams). L’intero mondo del motorsport è in apprensione per Alex Zanardi, simbolo di vita, passione e perseveranza.

Francesco Mascali

Fonte foto: Flickr

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.