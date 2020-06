Meno di un minuto (tempo di lettura)

Continua a scendere il numero delle persone contagiate da Coronavirus. Secondo gli ultimi dati registrati dalla Protezione Civile, il numero dall’inizio dell’epidemia è sceso a 238.011, e in ciò ha influito un ricalcolo della Regione Siciliana, che ne ha tolti ben 397. Un numero confortante per chi spera che l’epidemia sparisca del tutto nel giro di qualche mese.







Un incremento giornaliero è stato registrato per 251 nuovi contagi, valore anch’esso in ribasso rispetto a ieri quando erano 333, e 157 di essi sono in Lombardia. Le regioni ad aumento zero sono Lombardia, Basilicata, Campania, Calabria e Valle d‘Aosta.





Il numero delle vittime è anch’esso in calo e si registrano 47 unità contro le 66 di ieri. Secondo quanto riportato da Quotidiano.net, in Lombardia le vittime da Coronavirus sono state a tutti gli effetti dimezzate, passando così da 36 a 18, con 157 persone risultate positive.

Dall’inizio dell’epidemia i casi all’interno della regione sono 92.675, mentre i decessi sono 16.534. La speranza è quella che si continuino a rispettare le norme di sicurezza, come fatto finora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.