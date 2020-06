1 minuto (tempo di lettura)

È arrivato il tanto atteso calendario ufficiale di Formula 1 dopo i rumors di qualche settimana fa. Tante le sorprese provenienti dal comunicato ufficiale: a partire dalla conferma delle attesissime Monza e Spa fino agli slittamenti di date come per il GP d’ Inghilterra. Il mondiale di F1 ripartirà il 3 luglio a Spielberg: è questa, in fondo, la notizia ufficiale che tutti gli appasionati aspettavano da tempo.







Il Circus rimarrà nel circuito di proprietà della RedBull anche il weekend successivo (che va dal 10 al 12 luglio) per quello che per le statistiche non sarà Austria 2, ma GP della Stiria.

Non ci sarà nemmeno il tempo di scendere dal podio che si volerà in Ungheria la settimana successiva, per il terzo weekend della stagione (dal 17 al 19). Poi dieci giorni di pausa causa quarantena imposta dal governo britannico e via al doppio appuntamento in Inghilterra fra la fine di luglio e i primi dieci giorni di agosto.





A concludere questa prima parte di stagione saranno Spagna, Belgio e Monza per la felicità degli appassionati che però dovranno assistere ai vari round del mondiale da casa. Dato per certo infatti, che tutti gli eventi si disputeranno a porte chiuse. Il male minore per i milioni di tifosi in tutto il mondo, che potranno tornare a parlare di vero motorsport.

Dunque un vero e proprio tour de force quello che attenderà piloti, scuderie Pirelli. Tutti i protagonisti della classe regina dovranno fare un lavoro straordinario per garantire un alto livello prestazionale spingendo la propria resistenza oltre ogni limite. Certamente sacrificato sarà invece lo sviluppo delle monoposto, visti i tempi stringenti tra un GP e l’altro.

Cosa ci attenderà? Lo scopriremo fra poco più di un mese ma l’attesa finalmente è finita.

Antonio Maimone

