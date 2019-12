2 minuti (tempo di lettura)

Neanche il tempo di terminare l‘ultima giornata di Serie A, conclusasi solo lunedì con l’incredibile rimonta della Lazio in casa del Cagliari con due gol nei minuti di recupero, che è già arrivato il momento di dare il via a un altro turno della massima serie di calcio italiano. Si tratterà di una giornata particolarmente strana, che inizierà questa sera con Sampdoria-Juventus per poi continuare da venerdì a domenica con altre otto partite. Il decimo match, nello specifico Lazio-Verona, verrà, invece, disputato il prossimo 5 febbraio a causa dei tanti impegni delle due squadre che hanno impedito un accordo in una data più imminente. La motivazione di questa conformazione insolita della 16° giornata di Serie A è da attribuire alla finale di Supercoppa italiana in programma alle ore 17:45 di domenica pomeriggio a Riyad in Arabia Saudita, che vedrà scontrarsi la Lazio di Simone Inzaghi con la Juventus di Maurizio Sarri.







Il match di questa sera vedrà scendere in campo, allo stadio Marassi di Genova, la ritrovata Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dall’importantissima vittoria conquistata nel derby contro il Genoa. Tante conferme in casa blucerchiata dove, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, si dovrebbe vedere in campo con lo stesso undici visto sabato sera. L’unica defezione importante tra i padroni di casa riguarda l’assenza per squalifica di Vieira, che verrà sostituito probabilmente da Thorsby. In avanti assolutamente recuperato Quagliarella, dopo le noie muscolari avvertite nel derby, che dovrebbe essere accompagnato ancora una volta da Manolo Gabbiadini (match winner nella vittoria dell’ultimo turno).





Umore molto alto anche in casa bianconera, dove gli uomini di Maurizio Sarri vanno a caccia di tre punti che potrebbero assicurargli il primo posto in solitaria perlomeno fino al match di sabato pomeriggio tra Inter e Genoa. In difesa dovrebbero rivedersi dal primo minuto Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro dopo il turno di riposo concessogli contro l’Udinese. Qualche problema in più a centrocampo dove, a causa della squalifica di Bentancur e le condizioni non ancora ottimali di Can e Ramsey, dovrebbe esserci ancora spazio per Rabiot con i soliti Pjanic e Matuidi. In avanti molti dubbi per Maurizio Sarri che, nonostante la grandissima prestazione sfoderata domenica, potrebbe rinunciare a schierare il “tridente pesante” dal primo minuto (Ronaldo, Dybala, Higuain) con uno tra Bernardeschi e Douglas Costa pronti a partire da titolari al posto di uno dei due argentini.

Sempre nella giornata di oggi, invece, si disputerà un altro match valido per questa stagione di Serie A: alle ore 20:45, infatti, al Rigamonti di Brescia, le rondinelle guidate da Corini ospiteranno il Sassuolo di De Zerbi. Si tratterà del recupero dell’ultima partita restante della 7°giornata di Serie A, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 ottobre ma che venne rinviata a causa della scomparsa dello storico presidente della squadra neroverde Giorgio Squinzi. Ottimo momento di forma per i padroni di casa che, grazie alle ultime due vittorie consecutive, hanno definitivamente lasciato l’ultima posizione in classifica e si sono rilanciate in ottica lotta salvezza. Situazione diametralmente opposta per gli uomini di De Zerbi, che arrivano da ben tre pareggi consecutivi e sono a secco di vittorie da oltre un mese con una classifica che li vede ad appena tre punti di vantaggio proprio dal Brescia terz’ultimo.

Carlo Marino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.