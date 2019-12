1 minuto (tempo di lettura)

MONTEMARCIANO (AN). Nella scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un 46enne di Montemarciano per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, nella serata di ieri, ha aggredito fisicamente la madre e le ha sottratto 30.000 euro che la donna custodiva nella sua camera da letto. Lei ha chiesto immediatamente l’intervento dei Carabinieri, e una gazzella della Radiomobile è subito giunta sul posto. L’uomo era molto agitato, e alla vista dei militari ha pronunciato offese e insulti nei loro confronti, minacciando di uccidere chiunque si avvicinasse a lui, mostrando anche una pistola. Dopo aver compiuto questi gesti si è barricato in casa e non ha risposto alle numerose chiamate dei militari fino alle 02:00 di notte, quando si è affacciato alla finestra e ha espresso nuove minacce e insulti. A quel punto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno fatto irruzione nell’abitazione.











L’uomo si era armato di un martello da carpentiere col quale ha cercato di difendersi e sottrarsi alla presa dei militari, che sono comunque riusciti a disarmarlo e bloccarlo. È stato, quindi, condotto all’ospedale di Ancona, sottoposto a TSO e ricoverato nel reparto di Psichiatria, in quanto riscontratigli gravi disturbi psichici. All’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto ben 31.500 euro in contanti, nascosti nell’armadio della camera da letto dall’uomo, 2 pistole a salve prive di tappo rosso, 31 cartucce a salve, un coltello da pesca modificato a pugnale di lunghezza pari a cm 28, due martelli da carpentiere e un’ascia, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato tratto in arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, e il magistrato ha disposto l’immediata liberazione per motivi sanitari.

