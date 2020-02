3 minuti (tempo di lettura)

A soli quattro giorni dal termine dell’ultimo turno calcistico, è già il momento di affrontare una nuova giornata di Serie A che avrà inizio questa sera con il match tra Roma e Bologna. Sarà un turno molto importante, con varie partite interessanti tra le quali spicca, senza dubbio, l’attesissimo “derby della Madonnina” tra l’Inter di Antonio Conte, attualmente seconda in classifica ad appena tre lunghezze di distanza dalla capolista Juventus, e il Milan di Stefano Pioli, reduce da un filotto di risultati utili consecutivi che lo ha riportato alla sesta posizione in classifica (a soli 7 punti di distanza dalla zona Champions League contrassegnata da Atalanta e Roma). In fondo alla classifica, ci saranno dei match importanti soprattutto per quanto riguarda Torino e Brescia, in cui debutteranno i neo tecnici Moreno Longo e Diego Lopez.







Questa 23° giornata di Serie A avrà inizio questa sera, alle ore 20:45, allo stadio “Olimpico“, dove la Roma di Fonseca tenterà di mettere alle spalle la disastrosa trasferta di Reggio Emilia contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Qualche defezione tra i giallorossi, che dovranno fare a meno sicuramente dello squalificato Lorenzo Pellegrini (al suo posto Perotti in vantaggio su Mkhitarian), mentre in difesa potrebbe rischiare l’ennesima esclusione Kolarov, con Santon e Bruno Peres che scalpitano per una maglia da titolare. In avanti ancora conferme per Dzeko, Kluivert e Under (anche se il turco resta insidiato dal neo arrivato Carles Perez). La giornata di Serie A proseguirà, poi, sabato alle ore 15 quando la Fiorentina di Iachini ospiterà l’Atalanta di Gasperini, in un remake dei quarti di Coppa Italia che videro uscire vincitori i viola dopo una partita molto combattuta. Pochissimi dubbi tra i nerazzurri che dovrebbero confermare il solito undici titolare, con l’unica differenza dovuta all’assenza di De Roon per squalifica (al suo posto Pasalic). In avanti ancora fiducia allo strepitoso terzetto composto da Gomez, Ilicic e Zapata, con Muriel e Malinovskyi pronti a subentrare a partita in corso.

Alle ore 18 l’attenzione si sposterà allo stadio “Olimpico Grande Torino“ dove i granata padroni di casa, diretti dal nuovo allenatore Moreno Longo, tenteranno di mettere alle spalle l’ultimo periodo a dir poco complicato (11 gol subiti e o segnati nelle ultime due partite in Serie A), contro la Sampdoria di Ranieri, al momento invischiata nella lotta per non retrocedere. Alle ore 20:45, invece, riflettori puntati al “Bentegodi” dove lo strepitoso Verona di Juric, a quattro giorni dal pareggio esterno contro la Lazio, ospiterà la capolista Juventus. Pochi dubbi tra gli uomini di Maurizio Sarri che, dalla cintola in giù, dovrebbero essere confermati rispetto alle ultime uscite, con Rabiot ancora in vantaggio su Matuidi. In avanti, dopo la buona prestazione contro la Fiorentina, potrebbe essere riconfermato dal primo minuto Douglas Costa insieme al solito Cristiano Ronaldo e a Paulo Dybala, che agirebbe in questo modo da falso nueve (resta vivo, in ogni caso, il ballottaggio con Gonzalo Higuain).





Questa domenica di Serie A avrà inizio alle ore 12:30 quando, allo stadio “Mazza” di Ferrara, la Spal di Semplici riceverà il Sassuolo di De Zerbi, a caccia di punti importanti che possano permettere agli “estensi” di lasciare l’ultima posizione in classifica. Alle ore 15, tra le tre consuete partite in contemporanea, andrà in scena un match importantissimo per quanto riguarda la zona retrocessione, con il Brescia del neo-tecnico Diego Lopez che se la vedrà con l’Udinese di Gotti, reduce dalla sconfitta casalinga subita contro l’Inter. Altrettanto importante in ottica salvezza, sarà l’altra partita del pomeriggio di domenica che vedrà il ritrovato Cagliari di Maran andare a fare visita al Genoa di Nicola, attualmente terz’ultimo in classifica con appena 16 punti.

L’ultima delle tre partite di Serie A previste alle ore 15 vedrà il Napoli di Gattuso che, dopo aver conquistato sei punti nelle ultime due partite di campionato, cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva contro il Lecce di Liverani, letteralmente galvanizzato dalla grande prestazione dello scorso turno contro il Torino. Solo buone notizie per i partenopei, nei quali dovrebbero rivedersi Koulibaly, Allan, e Mertens (anche se il belga, verosimilmente, partirà dalla panchina a vantaggio di Milik). In avanti, oltre al confermatissimo polacco, dovrebbero esserci ancora una volta Insigne e Callejon. Alle ore 18, invece, il Parma di D’Aversa, incredibilmente decimato a causa dei tanti infortuni, se la vedrà con la Lazio di Inzaghi, incappata in un pareggio casalingo nel match di recupero disputato mercoledì contro il Verona. Tra i biancocelesti non ci saranno gli squalificati Radu e Milinkovic-Savic (al loro posto spazio per Bastos e Parolo), mentre in avanti difficile vedere dal primo minuto il recuperato Correa, con Caicedo che dovrebbe partire ancora una volta titolare al fianco dell’inamovibile Ciro Immobile.

Il “big match” di questa 23° giornata di Serie A sarà senz’altro la sfida conclusiva di questo turno che vedrà, nella splendida cornice di San Siro, disputarsi un “Derby della Madonnina” ad alta tensione tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. Qualche defezione pesante tra i nerazzurri che, oltre agli squalificati Bastoni, Lautaro Martinez e Berni, rischiano di dover fare a meno anche di capitan Handanovic (frattura al quinto dito della mano sinistra). Recuperato, invece, Marcelo Brozovic in mediana che verrà coadiuvato, probabilmente, da Eriksen e Barella. In avanti, accanto all’ottimo Romelu Lukaku, dovrebbe essere lanciato dal primo minuto Alexis Sanchez, dopo l’ottima prestazione di Udine. Qualche problema in meno, invece, per i rossoneri tra i quali dovrebbe rivedersi dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, dopo i problemi fisici che l’hanno costretto a saltare il match con il Verona. Per il resto sarà il solito undici delle ultime giornate, con gli unici ballottaggi in difesa tra Kjaer e Musacchio (in vantaggio il primo) e tra Calabria e Conti per quanto riguarda la fascia destra (in vantaggio il secondo).

