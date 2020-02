3 minuti (tempo di lettura)

Qui di seguito i risultati degli Oscar inglesi, i BAFTA

La sera del 2 febbraio si è tenuta, presso la Royal Albert Hall, la 73esima edizione dei premi BAFTA, corrispettivo britannico degli americanissimi Oscar. Ecco di seguito i candidati e i vincitori:







Miglior Film

1917

The Irishman

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Parasite

Miglior Film Britannico

1917

Bait

Alla mia piccola Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

I Due Papi

Miglior Regista

Sam Mendes

Martin Scorsese

Todd Phillips

Quentin Tarantino

Bong Joon-ho

Migliore Attore non Protagonista

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Tom Hanks – Un amico straordinario

Anthony Hopkins – I Due Papi

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Migliore Attore Protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Leonardo DiCaprio – C’era una volta a… Hollywood

Adam Driver – Storia di un Matrimonio

Taron Egerton – Rocketman

Jonathan Pryce – I Due Papi

Migliore Attrice Protagonista

Renée Zellweger – Judy

Jessie Buckley – A proposito di Rose

Scarlett Johansson – Storia di un Matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Migliore Attrice non Protagonista

Laura Dern – Storia di un Matrimonio

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Piccole Donne

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – C’era una volta a… Hollywood

Miglior Sceneggiatura Originale

Han Jin Won, Bong Joon-ho – Parasite

Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman – Booksmart – La rivincita delle sfigate

Rian Johnson – Cena con Delitto – Knives Out

Noah Baumbach – Storia di un Matrimonio

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior Sceneggiatura Adattata

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman

Todd Phillips, Scott Silver – Joker

Greta Gerwig – Piccole Donne

Anthony Mccarten – I Due Papi

Miglior Scenografia

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Migliori Costumi

Piccole donne

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

C’era una volta a… Hollywood

Miglior Fotografia

1917

The Irishman

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Lighthouse

Miglior Montaggio

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

C’era una volta a… Hollywood

Miglior trucco e acconciature

Bombshell

1917

Joker

Judy

Rocketman





Miglior sonoro

1917

Joker

Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Rocketman

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Migliori Effetti Visivi

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

Il Re Leone

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Miglior Colonna Sonora

Joker

1917

Jojo Rabbit

Piccole Donne

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Miglior debutto per uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

Bait – Mark Jenkin (sceneggiatore/regista), Kate Byers, Linn Waite (produttori)

Alla mia piccola Sama – Waad Al-Kateab (regista/produttore), Edward Watts (regista)

Maiden – Alex Holmes (regista)

Only You – Harry Wootliff (sceneggiatore/regista)

Retablo – Álvaro Delgado-Aparicio (sceneggiatore/regista)

Miglior Film non in Lingua Inglese

Parasite

The Farewell – Una bugia buona

Alla mia piccola Sama

Dolor y Gloria

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior Documentario

Alla mia piccola Sama

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

The Great Hack

Miglior Film di Animazione

Klaus – I Segreti del Natale

Frozen II – Il Segreto di Arendelle

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – il film

Toy Story 4

Miglior Casting

Joker

Marriage Story

C’era una volta a… Hollywood

The Personal History of David Copperfield

I Due Papi

Miglior cortometraggio britannico di animazione

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

Miglior cortometraggio britannico

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Azaar

Goldfish

Kamali

The Trap

EE Award per la Stella Emergente (votata dal pubblico)

Micheal Ward

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

A fare incetta di premi è stato 1917, grande favorito della serata, che ha portato a casa ben 7 statuette. Si sono riconfermati alcuni dei vincitori dei Golden Globe, tra cui Joaquin Phoenix, che ha tenuto un discorso di grande spessore circa la piaga del razzismo. Dinnanzi alla statuetta appena vinta, il Joker di Todd Phillips ha puntato il dito contro l’industria cinematografica, sottolineando come i candidati di tutte le categorie fossero bianchi e auspicando, quindi, una maggiore inclusività.

Un’altra tematica di grande interesse è stata affrontata per mezzo di un dress code particolare. Al fine di porre l’attenzione sull’emergenza climatica, è stato chiesto alle star di indossare abiti vintage o già presenti nel loro armadio per ridurre al minimo gli sprechi. Kate Middleton, duchessa di Cambridge, presente alla cerimonia con il marito William, si è attenuta alle direttive sfoggiando un abito bianco e dorato firmato Alexander McQueen, che la reale d’Inghilterra aveva già indossato, nel 2012, durante il suo tour in Malesia. Ma in una serata così impegnata non sono mancati momenti di pura ilarità: Brad Pitt, vincitore della categoria miglior attore non protagonista, ha delegato a Margot Robbie il compito di leggere il discorso di ringraziamento da lui scritto. L’attrice australiana ha dunque esordito leggendo: «Hey Gran Bretagna, ho appena sentito che sei diventata single, benvenuta nel club!» e si è congedata riferendo che Brad avrebbe chiamato il suo premio Harry, poiché estremamente felice di portarlo in America, chiaro riferimento al trasferimento dei duchi del Sussex nel Nord America.

L’allusione al Megxit ha suscitato il riso imbarazzato di William e Kate, la cui reazione è stata catturata dalle telecamere. Svoltisi i BAFTA, non ci resta che aspettare la notte degli Oscar e di vedere se ci saranno dei colpi di scena e/o degli stravolgimenti nell’assegnazione dei premi.

Giorgia Napolitano

