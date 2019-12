3 minuti (tempo di lettura)

Dopo poco meno di due settimane dal termine dell’ultimo turno di Serie A, è arrivato finalmente il momento di tornare in campo per un nuovo capitolo di questa stagione calcistica del massimo campionato italiano. Ancora una volta, sono state tantissime le defezioni che hanno dovuto subire la squadre di Serie A a causa dei tanti infortuni che si sono verificati durante le consuete partite disputate dalle nazionali di calcio per la qualificazione ai prossimi campionati continentali. Sarà, questo che si disputerà nel week-end, un turno molto importante, poiché rappresenterà il primo step di una serie di vari incontri che ci porterà dritti alle consuete “vacanze natalizie“a cavallo tra il mese di dicembre e di gennaio.







Questa tredicesima giornata di Serie A inizierà con il botto sabato pomeriggio quando, alle ore 15, l’Atalanta di Giampiero Gasperini ospiterà, tra le mura amiche, la capolista Juventus di Maurizio Sarri, in un match che negli ultimi anni ha sempre regalato grandi emozioni. Tantissime le defezioni tra i nerazzurri che, oltre agli squalificati Ilicic e Malinonskyi, potrebbe fare a meno anche degli acciaccati Freuler e Muriel (rientrati in condizioni precarie dalle rispettive nazionali). In avanti, viste le assenze importanti, potrebbe essere forzato il rientro dal primo minuto per Duvan Zapata che, lo scorso anno, siglò una doppietta proprio ai bianconeri nel 2-2 casalingo. Anche i campioni in carica della Juventus sono costretti a fare i conti con diverse defezioni che, verosimilmente, costringeranno mister Sarri a fare a meno di Alex Sandro (al suo posto De Sciglio) e Cristiano Ronaldo: quest’ultimo torna dalla sosta assolutamente rivitalizzato grazie ai quattro goal in due partite, ma come annunciato dallo stesso Sarri non farà parte della gara. Inoltre saranno da valutare attentamente le condizioni di Matuidi e Pjanic, con il bosniaco uscito dolorante dal match contro la nostra nazionale. Per il resto la formazione dovrebbe essere sempre la solita con gli unici ballottaggi nel reparto avanzato anche se con ogni probabilità saranno Higuain e Dybala a ormare la coppia d’attacco contro i bergamaschi.

Alle ore 18 andrà in scena il secondo “big match” di giornata tra le due squadre che, più di tutte, hanno deluso in questo inizio di Serie A: il Milan di Pioli, reduce dalla bruciante e immeritata sconfitta contro la Juve, ospiterà nella splendida cornice di San Siro il Napoli di Carlo Ancelotti, scivolato incredibilmente al settimo posto in classifica a causa dei soli tre punti conquistati negli ultimi quattro incontri di Serie A. Pochi dubbi in casa rossonera che, per il match di sabato, dovrà fare a meno degli squalificati Bennacer e Calhanoglu (al loro posto pronti Biglia e Bonaventura), e dove dovrebbe rivedersi ancora una volta dal primo minuto Krunic al posto di Kessie. Qualche dubbio in più, invece, tra i partenopei tra i quali potrebbe esserci un cambio di modulo, con il possibile ritorno al 4-3-3. Probabile il rientro da titolare per i vari Zielinski, Insigne e Mertens, mentre Lozano al momento è in vantaggio nel ballottaggio con Fernando Llorente. Alle ore 20:45, invece, l’attenzione si sposterà all’Olimpico di Torino, dove i padroni di casa guidati da Mazzarri, reduci dall’ottima vittoria di Brescia che ha totalmente risollevato l’ambiente, ospitano l’Inter di Antonio Conte. Sono tante le incognite tra i nerazzurri, tra i quali difficilmente recupereranno gli acciaccati Asamoah, Gagliardini e Sensi (al loro posto probabile spazio per Biraghi, Vecino e l’ottimo Barella). Discorso inverso, invece, per il reparto avanzato dove, a causa degli infortuni di Sanchez e Politano, mister Conte sarà costretto a puntare ancora una volta sul tandem d’attacco Lautaro-Lukaku, vera rivelazione di questa prima parte di Serie A.





Questa tredicesima giornata di Serie A riprenderà, poi, domenica alle ore 12:30 quando il Bologna di Mihajlovic (che finalmente rientrerà in panchina dopo aver terminato il terzo ciclo di cure) ospiterà il Parma di D’Aversa, realmente decimato in attacco a causa degli infortuni di Inglese, Cornelius, Karamoh e Gervinho. Alle ore 15 il turno di Serie A offrirà le consuete tre partite in contemporanea: la Roma di Fonseca, dopo la brutta sconfitta di Parma, tenta di tornare alla vittoria contro il fanalino di coda Brescia, e per l’occasione potrà puntare anche sui recuperati Pellegrini e Mkhitaryan; la Lazio di Simone Inzaghi, al momento meritatamente terza in classifica con 24 punti, andrà a far visita al Sassuolo di De Zerbi, squadra sempre molto ostica tra le mura amiche; sempre alle ore 15, infine, andrà in scena, allo stadio Bentegodi, un interessante Verona-Fiorentina, con i viola che vorranno sicuramente mettere alle spalle la pesantissima sconfitta dell’ultimo turno contro il Cagliari.

Sempre nella giornata di domenica questo turno di Serie A offrirà, alle ore 18, una sfida molto delicata tra Sampdoria e Udinese, match fondamentale in ottica salvezza soprattutto per i blucerchiati guidati da Claudio Ranieri. Alle ore 20:45, invece, i riflettori saranno tutti puntati allo stadio “Via Del Mare” di Lecce, dove i padroni di casa ospiteranno il Cagliari, vera e propria rivelazione di questa Serie A e le cui prestazioni stanno facendo sognare un’isola intera (e non solo). Solo conferme per la compagine sarda guidata da Rolando Maran, che dovrebbe puntare sempre sui soliti protagonisti di questa stagione (Nandez, Nainggolan, Joao Pedro e Simeone su tutti). Questa tredicesima giornata di Serie A si concluderà, infine, con il consueto “Monday night” che vedrà, alle ore 20:45, disputarsi un importantissimo Spal-Genoa, con entrambe le formazioni relegate nelle ultime posizioni in classifica e che cercheranno, disperatamente, di portare a casa una vittoria che potrebbe far svoltare i rispettivi campionati.

Carlo Marino

