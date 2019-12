2 minuti (tempo di lettura)

Una scoperta inaspettata della School of Medicine dell’Università della Virginia riguardante la fecondazione rivela nuove intuizioni su come lo spermatozoo e l’uovo si fondono e potrebbero avere importanti implicazioni per le coppie che combattono l’infertilità – e potrebbero portare a un futuro contraccettivo maschile.







La scoperta ha il potenziale sia di aumentare il tasso di successo della fecondazione in vitro sia di ridurne i costi. La scoperta riformula il ruolo dell’uovo nel processo di fecondazione. La vecchia nozione dell’uovo come partner passivo per l’ingresso dello spermatozoo è superata. Invece, i ricercatori hanno scoperto che ci sono giocatori molecolari sulla superficie dell’uovo che si legano con una sostanza corrispondente sullo spermatozoo per facilitare la fusione dei due.

«La biologia del liceo ci ha insegnato una versione della fertilità incentrata sugli spermatozoi», ha affermato il ricercatore UVA Kodi Ravichandran, PhD. «E ora è molto chiaro che si tratta di un processo dinamico in cui sia lo spermatozoo che l’ovulo sono coinvolti ugualmente e attivamente nell’obiettivo biologico finale di ottenere la fecondazione».

I laboratori di Ravichandran e Lysiak hanno iniziato a collaborare alcuni anni fa su come lo spermatozoo immaturo attraversi le fasi di sviluppo dei testicoli. Durante i loro studi, hanno notato qualcosa di insolito. Alcuni spermatozoi immaturi che sembravano morire non stavano affatto morendo: erano vivi e in salute. Questi spermatozoi avevano un marcatore molecolare sulla loro superficie indicativo di una cellula morente, e questo marcatore si è rafforzato con la maturazione dello spermatozoo. «Questo inizialmente non aveva senso», ha detto Lysiak. «Abbiamo dovuto fare molti esperimenti per dimostrare che, in effetti, si trattava di spermatozoi vivi e mobili».

Si è scoperto che questo marcatore sullo spermatozoo che spesso dice al corpo di rimuovere le cellule morenti viene utilizzato in modo diverso e in modo importante durante la fecondazione. Questo marcatore, fosfatidilserina (PS), viene normalmente tenuto all’interno delle cellule fino alla loro morte, ma viene anche esposto, deliberatamente, a spermatozoi sani e vivi. L’uovo, nel frattempo, esprime i partner proteici che impegnano specificamente e attivamente il PS sullo sperma. Questo riconoscimento basato su PS, insieme ad altre interazioni, promuove la fusione spermatozoo-uovo.





Mascherare il PS sullo sperma o impedire ai recettori sull’ovulo di riconoscere lo sperma, blocca la fecondazione in modo abbastanza efficiente. Ciò ha diverse implicazioni intriganti. In primo luogo, per le coppie alle prese con l’infertilità, i medici un giorno potrebbero provare a migliorare l’esposizione alla PS negli spermatozoi per promuovere la possibilità di concepimento.

Potrebbero anche esaminare lo sperma di un uomo prima della fecondazione in vitro per selezionare lo spermatozoo che ha maggiori probabilità di provocare una gravidanza. Ciò potrebbe aiutare a prevenire la necessità di più tentativi e ridurre il costo che le coppie devono sostenere. «Quando gli uomini si sottopongono a test di infertilità, eseguono un’analisi di base dello sperma e l’attuale analisi guarda principalmente al numero di spermatozoi, mobilità e morfologia», ha detto Lysiak.

«Non fornisce molte idee sull’idoneità dello sperma a introdursi nell’ovulo». Come parte di questo lavoro, i gruppi Ravichandran e Lysiak hanno anche progettato un nuovo test per determinare l’idoneità della fertilizzazione dello sperma in base all’esposizione di PS. In secondo luogo, i ricercatori ritengono che trovare un modo per mascherare la fosfatidilserina sulla testa dello spermatozoo potrebbe essere una potenziale forma di contraccezione.

«È una possibilità molto probabile», ha detto Ravichandran. «Abbiamo bloccato la fosfatidilserina in tre o quattro modi diversi e siamo piacevolmente sorpresi dal modo in cui blocca la fusione spermatozoo-uovo». Ravichandran, presidente del Dipartimento di microbiologia, immunologia e biologia del cancro della UVA, e Lysiak, del Dipartimento di urologia, hanno in programma di esplorare le questioni scientifiche di base relative alla fecondazione nei loro laboratori e le potenziali applicazioni terapeutiche attraverso una società che hanno formato chiamato PS -Fertilità.

Hanno notato che le eccitanti possibilità sono una testimonianza dell’importanza della ricerca scientifica fondamentale in questioni biologiche di base. «La fertilizzazione è stata studiata per 100 anni. Si potrebbe pensare che avremmo capito qualcosa di fondamentale come la fecondazione» ha detto Ravichandran. «Ma le risposte sono, anche se sorprendenti, non proprio. Ci sono ancora molte scatole nere che non capiamo, e questo apre diverse nuove strade da perseguire».

Dr. Andrea Militello

