Scatta in Arabia Saudita, tra i 2,847 km di Diriyah, il sesto mondiale full electric targato FIA. Nuovi ingressi, volti conosciuti e altri in attesa di prove. In terra araba, contesto affascinante e al contempo tenebroso, parte il mondiale 2019/20 di Formula E a capitalizzare le attenzioni dell’inaugurale tappa saudita (composta da due round) ci ha pensato Sam Bird, aggiudicandosi gara-1 grazie ad una splendida rimonta dalla quinta piazza.







La gara

Non sono mancati i colpi di scena nell’insidioso tracciato cittadino di Diriyah.Dopo una Superpole strappata con i denti alle Mercedes di Vandoorne e De Vries, il 31enne alfiere della Bmw Alexander Simsè partito al palo.

La partenzanon riserva sorprese, piuttosto è il britannico Sam Bird, esperto della categoria full electric partito dalla quinta piazza, a dar spettacolo tentando il sorpasso sulla Venturi di Mortara. Il britannico della Virgin Racing è assoluto protagonista, in pieno attack mode attacca e stavolta in modo vincente lo svizzero, poi si mette all’inseguimento del trio di testa capitanato da Alexander Sims.





Mentre Jean Eric Vergne apre la stagione con un pesante zero (guai tecnici alla sua Techeetah lo costringono al ritiro), il londinese della Bmw fatica a tenere il passo delle due Mercedes, in pressing su di lui. Pressione che si tramuta in errore a 15 minuti dalla fine della corsa, quando con un lungo cede la posizione a Vandoornee Bird, abile a superare De Vries in regime di attack mode.

I riflettori sono tutti puntati sull’esperto britannico, che sfrutta la miglior trazione della sua Virgin e infila il belga con grande astuzia: è il sorpasso che vale la gara, “spenta” a meno di 8 minuti dal termine per una safety car causata da Daniel Abt.

Per Sam Bird è il nono successo in carriera, forse il più pesante da quando corre in Formula E. Completano il podio uno straordinario André Lotterer, partito settimo e StoffelVandoorne, al suo primo podio in classe elettrica. Restano a bocca asciutta Techeetah e Audi, grandi protagonisti dei test pre-season. Domani alle 13:00 gara-2 in terra saudita.

Giovanni D’Antoni

Fonte foto: Autosport.

