Hamilton vince la lotta a 3 per la pole position, precedendo Bottas e Verstappen, unici veri pretendenti per la prima piazza. Albon finalmente non è tanto lontano dal compagno. Miracolo di Leclerc che strappa la quinta posizione nel 1000esimo GP della Ferrari, mentre Vettel non va oltre il 14esimo posto e partirà addirittura dietro a Raikkonen (in Alfa Romeo). Deludono Norris e Gasly, che daranno spettacolo nelle retrovie.







Q1

Una Q1 inaspettatamente da cuore in gola. Gasly, vincitore dell’ultima gara a Monza, è il primo degli esclusi, con una distanza davvero minima su Vettel. Il tedesco nonostante un buon giro sfiora di un non nulla un’altra clamorosa eliminazione. Spesso se non sempre in difficoltà, specie nell’ultimo settore. Un’agonia per i tiosi Ferrari che mai si sarebbero aspettati di dover respirare affannosamente per un 15esimo posto. Russell si prende gli applausi degli addetti ai lavori non solo per aver tenuto il piede giù alla Savelli (mossa da stomaci forti), ma anche e soprattutto per essere arrivato ancora davanti al compagno. Con la qualifica di oggi, tra la stagione corrente e quella precedente, le statistiche parlano di un 30-0 in favore dell’inglese in qualifica. Peccato che non abbia ancora messo a segno un punto mondiale. Bene Grosjean e Kimi, che passano in Q2.

Gli eliminati della sessione: Gasly, Giovinazzi, Russel, Latifi e Magnussen





Q2

Frustrante, ancora una volta, la sessione “di mezzo” per Vettel, che non va oltre il 14esimo posto. Non è tanto il distacco su Leclerc a spaventare, quando il fatto che Raikkonen, pilota che spesso gli stava dietro a parità di macchina, sia davanti con l’Alfa Romeo: scuderia satellite della Ferrari. Delude Norris, 11esimo e non particolarmente in forma nel circuito toscano. Poco male: sebbene il tracciato non sembra particolarmente incline ai sorpassi a 4 ruote, l’inglesino darà sicuramente spettacolo partendo dalle retrovie. Bene Sainz, le Renault e le Racing Point, che entrano ancora una volta in Q3. Leclerc salva la faccia alla Ferrari per il 1000esimo GP, entrando in top 10: brutto da dire ma già questo risultato ha il sapore di una vittoria.

Eliminati in Q2: Norris, Kvyat, Raikkonen, Vettel, Grosjean.

Q3, Hamilton è il primo poleman del Mugello

Hamilton la spunta, in una lotta a tre con Bottas e Verstappen. Deludono i due che alzano il piede all’ultimo giro utile per strappare la pole al campione del mondo. Leclerc viene aiutato dalle bandiere gialle e riesce a strappare una quinta posizione che è oro colato. Cercherà sicuramente di sfruttare le caratteristiche della pista per issare un muro, ma le speranze sono comunque flebili, viste le Racing Point dietro. Albon è quarto e finalmente non molto distante da Verstappen. Dato curioso: la prima pole position al Mugello in F1 è stata segnata con il crono di 1:15:144. In MotoGP la pole position di Marquez ha fermato le lancette a 1:45:519. 30 secondi di differenza: impressionante.

