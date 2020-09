1 minuto (tempo di lettura)

Al mugello cominciano le prove generali del primo storico GP di Formula 1 al Mugello. Un circuito molto tecnico e apprezzato dagli addetti ai lavori, con le curve veloci (Casanova Savelli, Arrabbiate 1 e 2) da percorrere in pieno con una forza G impressionante. Durante la mattinata dà un lampo illusorio Leclerc, che con il terzo tempo dà qualche speranza ai tifosi accorsi in toscana. Per la Ferrari sarà il 1000esimo GP (festeggiato con una livrea speciale) e la speranza è di vedere un weekend meno disastroso degli ultimi 3. Nel pomeriggio le forze in gioco tornano ai soliti standard con le 2 Mercedes e le 2 Red Bull avanti. Bottas è finora il primo ad abbattere il muro dell’1:17.











PL1, Leclerc illusorio

Sessione storica per il circuito del Mugello, che in questo 11/09/2020 ospita per la prima volta una sessione ufficiale di Formula 1. Prima sessione come sempre nel segno di Bottas, che conclude le PL1 davanti a tutti con il tempo di 1:17:8. Libere segnate dalle sperimentazioni più varie. La McLaren si mantiene dietro ma prova un muso diverso. La Racing Point è addirittura in fondo alla classifica (18esimo e 19esimo posto) mentre prova la simulazione di gara. Alpha Tauri e Renault portano le vetture in top 10, mentre la Ferrari regala un lampo illusorio con Leclerc. Il monegasco strappa il terzo tempo a 3 decimi di distanza da Bottas, mentre il compagno è a oltre 1 secondo di distanza tredicesimo: Vettel pare avesse un assetto totalmente differente, con grandi difficoltà nel rettilineo. Hamilton conclude infine in quarta posizione.

PL2, Mercedes sempre avanti, ma le RB ci sono

Si fa sul serio nel pomeriggio, con i piloti che provano le simulazioni di gara. Bottas si conferma davanti, diventando il primo pilota a scendere sotto il muro dell’1:17. Subito dietro Hamilton e le due Red Bull, con Albon comunque distante 7 decimi circa dal compagno di squadra. Si piazzano virtualmente in terza fila le Renault, con un Ricciardo in formissima. Torna su la Racing Point con Perez, che però commette un brutto errore che penalizza fortemente Raikkonen. Il finlandese è l’MVP di giornata con la nona piazza, dietro a Gasly che si conferma come uno dei piloti più costanti della stagione. Leclerc torna giù, decimo, mentre Vettel conclude in 12esima posizione, più o meno dove aveva concluso in mattinata. Il tedesco ha già la testa in Aston Martin?

