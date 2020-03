4 minuti (tempo di lettura)

La diffusione del coronavirus ha paralizzato, almeno in parte, il mondo dello sport nelle ultime settimane. Per ciò che concerne il calcio, in Italia si gioca a porte chiuse da ormai quasi due settimane, mentre nel ritorno degli ottavi di Champions League soltanto al Mestalla per Valencia-Atalanta e al Parco dei Principi per Paris Saint Germain-Borussia Dortmund non erano presenti i tifosi, regolarmente sugli spalti invece alla Red Bull Arena per Lipsia-Tottenham e ad Anfield per Liverpool-Atlético Madrid. Dovrebbe disputarsi senza pubblico anche Bayern Monaco-Chelsea, mentre sono state rinviate le gare di Manchester City e Juventus, impegnate rispettivamente con Real Madrid e Lione.







La stessa sorte potrebbe toccare al Napoli, che dovrebbe affrontare il Barcellona. Va avanti più o meno regolarmente l’Europa League, con almeno due partite su otto rinviate (Inter-Getafe e Siviglia-Roma) e soltanto altrettante a porte aperte (Basaksehir-Copenhagen e Rangers-Bayer Leverkusen di oggi). La UEFA si riunirà martedì 17 marzo per prendere una decisione sul prosieguo delle coppe europee e sullo svolgimento degli Europei itineranti in programma quest’estate.

La recente positività al coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani infatti, ha ulteriormente complicato le cose in casa nostra: i giocatori bianconeri sono stati messi in quarantena insieme a quelli dell’Inter, che ha affrontato la Vecchia Signora domenica scorsa a Torino. “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.”, la rassicurazione di Rugani in merito alle sue condizioni in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Positivo al virus anche Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. “Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪#andràtuttobene”, ha scritto in un post su Instagram il classe ‘91, seguendo così l’esempio di Rugani e tranquillizzando tutti.

La Serie A, già sospesa fino al 3 aprile (al pari della Serie B e dei campionati di categorie inferiori) in seguito alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rischia quindi di rimanere ferma ancor più a lungo. In Premier League, invece, si continua a giocare normalmente, anche se la Football Association ha recentemente comunicato che si andrà avanti a porte chiuse. Il tabloid britannico The Sun ha riportato che tre giocatori del campionato inglese (di cui non si conosce né l’identità né la squadra di appartenenza) sono risultati positivi al coronavirus dopo averne accusato i sintomi. I risultati dei test ai loro compagni di squadra verranno resi noti domani. L’unica partita rinviata in Inghilterra, per il momento, risulta essere quella tra Manchester City e Arsenal che si sarebbe dovuta giocare ieri sera all’Etihad Stadium di Manchester.





I Gunners hanno affrontato l’Olympiakos in Europa League lo scorso 27 febbraio e il proprietario del club greco, Evangelos Marinakis, che è anche proprietario della squadra inglese del Nottingham Forest, ha contratto il Covid-19. Stessa sorte per lo statunitense Trey Thompkins, giocatore della squadra di pallacanestro del Real Madrid, che utilizza lo stesso centro sportivo della squadra di calcio della capitale spagnola: atleti e addetti ai lavori sono stati messi in quarantena e la Liga è stata sospesa almeno per le prossime due settimane.

Situazione diversa in Germania, dove per il momento non è stato disposto alcun rinvio e non si è parlato di sospensione del campionato: otto partite su nove della prossima giornata di Bundesliga, in programma nel weekend, si disputeranno a porte chiuse, ad eccezione della sfida tra Augsburg e Wolfsburg. Anche in questo caso, però, le cose potrebbero presto cambiare, anche perché sono risultati positivi due giocatori dell’Hannover, club di seconda serie tedesca: i difensori Timo Hübers e Jannes Horn. Sulla stessa lunghezza d’onda la Ligue 1, che almeno fino al 15 aprile andrà avanti senza tifosi a riempire gli stadi (quattro le giornate senza pubblico, dalla ventinovesima alla trentaduesima) e il campionato portoghese (venticinquesimo turno a porte chiuse).

Per quanto riguarda gli altri sport, i piloti di Formula 1 avrebbero dovuto correre il Gran Premio d’Australia in quel di Melbourne, il cui svolgimento era previsto regolarmente nonostante un membro della McLaren fosse risultato positivo al coronavirus, inducendo la scuderia britannica a rinunciare all’evento. Una decisione che aveva fatto parecchio discutere e che non aveva messo certo tutti d’accordo, come testimoniano le parole del pilota della Mercedes Lewis Hamilton: “È una situazione surreale, non dovremmo essere qui a Melbourne visto quello che sta accadendo nel mondo. La NBA, per esempio, si è fermata, mentre noi andiamo avanti come se niente fosse. Comanda soltanto il denaro.”, ha dichiarato il sei volte campione del mondo britannico, sottolineando la recente sospensione della NBA, di cui la Formula 1 ha seguito l’esempio a poche ore dalla prima sessione di prove libere.

La lega di basket statunitense, infatti, nella notte italiana ha annunciato lo stop a tempo indeterminato della stagione, dopo che Rudy Gobert, centro francese in forza agli Utah Jazz, è risultato positivo al coronavirus, al pari dei suoi compagni di squadra Emmanuel Mudiay e Donovan Mitchell. I Jazz avrebbero dovuto affrontare gli Oklahoma City Thunder la scorsa notte, ma a pochi istanti dall’inizio della sfida è arrivata la notizia della positività del due volte Difensore dell’anno e la partita è stata rinviata. “La NBA annuncia la sospensione di tutte le partite in programma da qui al resto della stagione fino a tempo indeterminato. La lega approfitterà di questa pausa per esplorare tutte le soluzioni possibili per fronteggiare questa situazione.”, riporta il comunicato pubblicato dal commissioner della lega a stelle e strisce Adam Silver.

Gobert, come i sopracitati Rugani e Gabbiadini, sta bene, ma a differenza del difensore della Juventus e dell’attacper lui non sono arrivati soltanto auguri per una rapida guarigione: in molti, infatti, non hanno preso affatto bene il suo atteggiamento nel corso di una recente conferenza stampa, in cui il centro francese ha cercato di tranquillizzare i giornalisti presenti in sala sbeffeggiando il coronavirus e toccando provocatoriamente microfoni, registratori e cellulari prima di abbandonare la sala stampa.

Insomma, il mondo dello sport ha accusato in maniera totalmente differente la diffusione del Covid-19: se in alcuni paesi le manifestazioni sportive proseguono regolarmente, in molti casi senza escludere i tifosi, in altri si gioca senza pubblico e in altri ancora ci si ferma per contenere l’espansione del virus ed evitare di peggiorare la situazione. Sebbene ogni paese abbia una situazione diversa, è bene sottolineare che questo è un problema serio che riguarda tutti e che a poco a poco sarà necessario che si fermino tutti. Per il nostro bene e per quello degli sport che tanto amiamo e che speriamo presto di tornare ad apprezzare in tutte le loro sfumature.

Dennis Izzo

