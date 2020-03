Meno di un minuto (tempo di lettura)

È ufficialmente annullato l’esordio della F1 in Australia. La notizia era nell’aria dopo la conferma della positività di un uomo del team McLaren al COVID-19 e al ritiro della scuderia dall’evento australiano. Il futuro del campionato è alquanto incerto e non è escluso che saltino pure le prossime tappe previste in Bahrain e Vietnam.











ANTONIO MAIMONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.