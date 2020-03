In lungo e in largo, da Nord a Sud, da Est a Ovest: non c’è Paese che stia rimanendo immune al contagio del Coronavirus.







Dopo la Cina, la nazione più colpita è l’Italia, che, dall’inizio dell’epidemia, ha visto una parabola crescente in modo esponenziale dei casi e degli infetti, ormai giunti a circa 15mila.

Secondo i dati di ieri, invece, erano 12.462 le persone colpite da coronavirus, di cui 827 decedute. Sono 1.045, invece, quelle che sono guarite. Molte altre rimangono ancora sotto osservazione, quarantena e ricoverate. Numeri che, probabilmente, saranno destinati ad aumentare.

La regione più colpita è la Lombardia, con 7.280 contagiati, di cui 1.815 solo nella provincia di Bergamo. Ma, come detto, nessuno è stato risparmiato: l’Emilia-Romagna ne conta 1.739, il Veneto 1.023, il Piemonte 501, le Marche 479, la Liguria 194, la Campania 154, la Toscana 320, la Sicilia 83, il Lazio 150, il Friuli-Venezia Giulia 126, l’Abruzzo 38, la Puglia 77, l’Umbria 46, la Calabria 19, la Sardegna 37, in Trentino Alto Adige 152, la Valle d’Aosta 20, il Molise 16 e la Basilicata 8. Numeri che, al momento, sono in crescita.





A seguito del decreto ministeriale e dei provvedimenti restrittivi si spera di contrastarne il contagio e la diffusione. Saranno i prossimi giorni a dare delle risposte.

In Cina i risultati si sono visti e, seppur lentamente, l’economia ha ripreso il suo corso. Non resta che attendere e vedere quale sarà l’evoluzione nel Bel Paese, sperando che, quanto accaduto, possa essere da monito e insegnamento per le altre nazioni.

Germania, Inghilterra, Spagna, Francia. Ma anche Ungheria, Polonia e gran parte dell’Europa vedono quotidianamente aumentare i contagiati e stanno già prendendo dei provvedimenti per contenere il dilagarsi dell’epidemia.

Negli altri Stati del mondo qualcosa si sta muovendo per cercare di prevenire il peggio.