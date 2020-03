1 minuto (tempo di lettura)

Un videogioco, un film con esperimenti di laboratorio e scene apocalittiche, un sogno. Lo scenario creato dal Coronavirus è quello che molti hanno vissuto o visto solo in certi contesti e che oggi, purtroppo, è realtà. Nessuno esce da casa, come se ci fossero gli invasori. Chi lo fa usa la mascherina. Città vuote e spettrali, come una replica del set di “Io sono leggenda”.







Eppure, questo è il ritratto dell’Italia. Situazione difficile, triste: sia per la sanità che per l’economia. Numeri che vanno, numeri che aumentano, notizie che volano sul filo della rete.

«Evitiamo gli allarmismi e cerchiamo di combattere l’epidemia prendendo coscienza di quanto sta accadendo» è il monito delle massime autorità e non solo. Anche personaggi dello spettacolo e dello sport si sono uniti a questo appello attraverso campagne pubblicitarie e social: da #iorestoacasa a #distantimauniti.

Social che, quanto non mai, sono diventati essenziali e utili. Non più per storie in discoteca o per mettere in mostra gli ultimi acquisti o corpi palestrati e curve da urlo. Solo un mezzo per essere più vicini e comunicare. Un mondo virtuale che diventa tangibile e reale. Chi per lavoro, chi per sentire e vedere parenti o amici, mai così lontani, seppur a un isolato di distanza.





In un mondo dove, purtroppo, esiste ancora l’idea del diverso, le barriere vengono abbattute per allearsi e sconfiggere un nemico comune: il coronavirus. Esempio lampante il video girato in Cina a sostegno dell’Italia.

Quell’Italia dove sono stati presi provvedimenti drastici, ma probabilmente necessari per contrastarne la diffusione e il contagio. Quell’Italia, a tratti schernita, che oggi diventa un modello per gli altri Paesi dell’Unione Europea… e forse anche per gran parte del mondo. Così come fatto ancor prima dalla Cina, che oggi vede i primi risultati dopo quasi due mesi.

Il virtuale e la tecnologia mostrano ancor di più quanto possano aver cambiato il mondo e possano cambiare il modo di vivere, anche quando il modo di vivere è cambiato.

«Stiamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore domani», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte. E, sperando che “domani” arrivi presto, traiamo insegnamento da questo momento difficile.

Andrea Lo Giudice

